Muž sa čelne zrazil s autom expriateľky. Odsúdili ho za úkladnú vraždu

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica odsúdil vo štvrtok Mariana Výborného, obžalovaného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy expriateľky Iriny vlani pri Revúcej, na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 25 rokov. Rozsudok nie je právoplatný.

Marian Výborný je podľa súdu vinný, že úmyselne spôsobil zrážku dvoch osobných automobilov, pri ktorej zomrela jeho expriateľka. Na začiatku procesu, ktorý sa začal 11. októbra tohto roka, obžalovaný urobil vyhlásenie, že je nevinný. Vypovedať odmietol.

Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica zrážku plánoval a vykonal z pomsty. Motívom mali byť majetkové spory, respektíve predaj rodinného domu. Marianovi Výbornému navrhoval v záverečnej reči doživotie. Ako zdôraznil, dôkazná situácia bola mimoriadne silná. Aj kamerové záznamy preukázali, že sa na rovnom úseku cesty pripravoval na čelnú zrážku s vozidlom idúcim v protismere, v ktorom sedela Irina.

„Dôkazy preukázali, že obžalovaný vytrvalo sledoval poškodenú na ceste z Banskej Bystrice do Revúcej. Bez zjavného dôvodu sa ju snažil vytlačiť z cesty, následne ju čakal pred Revúcou na odstavnom parkovisku, kde sa so silným vozidlom, ktoré si pred cestou vymenil, štyri razy otáčal. Čakal, kedy bude auto poškodenej v protismere, aby plynulou jazdou bez spomalenia prešiel do protismeru a čelne do nej narazil,“ konštatoval špeciálny prokurátor.

Muž si mal v deň skutku zisťovať u syna Iriny, kedy sa mama bude vracať do Revúcej a či pôjde sama. Na internete vyhľadával slová ako zabitie v afekte, trestné sadzby, vražda.

„Rozsudok považujem za zákonný a spravodlivý, vina bola uznaná v zmysle podanej obžaloby. Navrhoval som doživotný trest, pretože aj psychologický znalecký posudok prišiel k záveru, že možnosť resocializácie u obžalovaného je hranične nepriaznivá. Rovnako aj pre jeho postoj k trestnému stíhaniu, spôsob vedenia obhajoby či postoj k poškodenej. Do dnešného rána trvali na výsluchu poškodenej matky nebohej a videli sme, ako to prebiehalo,“ vysvetlil Lipšic.

Matka Ireny prišla vo štvrtok ráno na súd, keďže obhajoba trvala na jej osobnom výsluchu, hoci vedela, že je v zlom zdravotnom stave. Na súde sa psychicky zrútila a skončila v opatere zdravotníkov.

„Bola to nešťastná náhoda. Odvoláme sa na Najvyšší súd SR,“ uviedol ma margo verdiktu Marian Výborný, ktorý dostal aj osemročný zákaz vedenia motorových vozidiel a poškodeným musí zaplatiť 250.000 eur. Ako v tejto súvislosti dodal Lipšic, ani si nepamätá, či bola niekedy v trestnom konaní priznaná tak vysoká nemajetková ujma. Ponechal si lehotu na podanie odvolania.

Obhajca Mariana Výborného Ladislav Csákó reagoval, že to všetko bola nešťastná náhoda. „Chcel s ňou nadviazať kontakt telefonicky aj osobne, ale nebolo to možné. Chcel sa s ňou dohodnúť, ako napraviť to, čo určitým spôsobom pokazila poškodená,“ povedal Csákó. Súdu navrhoval, aby skutok prekvalifikoval na prečin usmrtenia.