Mesto Žilina má nové parkovacie automaty

Každý automat je označený príslušným farebným znakom, ktorý určuje, do akého pásma patrí (pásmo A červený, pásmo B modrý). Každý parkomat vydá parkovací lístok len pre to pásmo, v ktorom sa nachádza. Parkovací lístok si vodiči môžu vytlačiť alebo si ho nechať poslať elektronicky na e-mail, ktorý je možné zadať do systému. Zároveň už nebude nutné nechávať lístok za čelným sklom vo vozidle – vodiči na dotykovej obrazovke zadajú evidenčné číslo vozidla (EČV) , ktoré sa následne odošle do centrálneho parkovacieho systému a prípadná kontrola sa realizuje prostredníctvom skenovania EČV priamo na mieste zaparkovaného vozidla.

Nové parkomaty fungujú len na úhradu prostredníctvom platobných kariet a neumožňujú spôsob platby v hotovosti. Vodiči si v automate zvolia časovú platnosť parkovacieho lístka, ktorý si v prípadne potreby budú môcť v ktoromkoľvek automate príslušného pásma predĺžiť. Zároveň sú tieto zariadenia vybavené funkciou zapamätania si EČV a e-mailovej adresy vodiča prostredníctvom údajov kreditnej karty, ktorú vodič použil pri poslednej platbe za parkovací lístok. Tieto informácie sa prenesú automaticky pri nasledujúcom priložení platobnej karty ku čítačke.

Celkovo 45 parkovacích automatov je umiestnených prevažne v návštevníckych a zmiešaných uliciach. V rezidentských zónach nie sú potrebné. Rozmiestnenie je oproti minulému stavu optimalizované aj s ohľadom na možnosť úhrad prostredníctvom SMS služby alebo aplikácie. Zariadenia sú napájané prostredníctvom vlastnej batérie, ktorá je dobíjaná priamo zo solárneho panelu, čím sa minimalizujú náklady na prevádzku.

Dodávateľom zariadení je spoločnosť SABA parking s.r.o. na základe zmluvy o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorej sú v prenájme a po 60-tich mesiacoch sa prevedú do vlastníctva mesta. Súčasťou prenájmu je aj celkový servis a opravy po vandalizme a nehodách. Cena za prenájom je v celkovej výške 417 960 eur s DPH.