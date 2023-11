Pasažier Lufthansy sa pokúsil podpáliť deku, lietadlo muselo núdzovo pristáť

DNES - 21:33

Naí Dillí/Mníchov Správy » Zahraničné

Lietadlo nemeckej spoločnosti Lufthansa na trase z Mníchova do Bangkoku v stredu neplánovane pristálo v Indii. Príčinou bolo "nedisciplinované správanie sa cestujúceho". TASR informuje na základe správy agentúry DPA a indického denníka The Times of India.

Let presmerovali do indického hlavného mesta Naí Dillí, uviedla Lufthansa pre agentúru DPA. Lietadlo pristálo na Medzinárodnom letisku Indiry Gándhíovej. Dôvodom bol cestujúci z Nemecka, ktorý svojím správaním „ohrozoval bezpečnosť“ na palube lietadla. Muž údajne kričal na svoju manželku, rozhadzoval jedlo a pokúsil sa podpáliť deku zapaľovačom. Pasažierova manželka sa na jeho správanie sťažovala posádke. Uviedla, že sa cíti byť ohrozená, a žiadala o pomoc. Po tom, čo 53-ročný muž nerešpektoval pokyny palubného personálu, požiadali piloti o povolenie núdzovo pristáť. Cestujúceho odovzdali úradom v Naí Dillí. Jeho manželka sa rozhodla pokračovať v ceste do Thajska.