Izrael dostal zoznam rukojemníkov, ktorých chce v stredu prepustiť Hamas

Oznámila to v noci na stredu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s tým, že upovedomila rodiny týchto rukojemníkov. Bližšie podrobnosti neuviedla.

Pôjde už o šiestu skupinu rukojemníkov, ktorých má Hamas prepustiť v rámci dohody o dočasnom prímerí s Izraelom.

Izrael a Hamas sa v pondelok dohodli na predĺžení štvordňového prímeria, ktoré začalo platiť v piatok ráno, o ďalšie dva dni.

Hamas dosiaľ prepustil 81 rukojemníkov rôznych národností, ktorých uniesol do Pásma Gazy počas útoku na Izrael zo 7. októbra. Pred prímerím celkovo zadržiaval približne 240 rukojemníkov. Izrael v súlade s dohodou prepustil z väzenia už 180 Palestínčanov, pripomína agentúra DPA.

Krajiny G7 v utorok vyzvali Hamas na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov a apelovali na ďalšie predĺženie prímeria v Gaze. Ich spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí.

The Times of Israel uvádza, že celkovo by sa prímerie v súlade s podmienkami dosiahnutej dohody mohlo predĺžiť ešte o ďalšie štyri dni, ak Hamas prepustí denne prinajmenšom desať zadržiavaných rukojemníkov. Izrael za každého takéhoto rukojemníka prepustí troch zadržiavaných Palestínčanov.