Sneženie v Česku komplikuje dopravu, v okolí Prahy meškajú autobusy aj vlaky

Problémom sú napríklad zapadané výhybky či námraza na trolejoch. Na základe správ stanice ČT24 a webov Novinky.cz a iDNES.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Snehová kalamita komplikuje prevádzku liniek PID naprieč celým Stredočeským krajom. Autobusy a vlaky naberajú meškania, mnoho komunikácií je neprejazdných,“ napísala na sociálnej sieti X Pražská integrovaná doprava (PID). Podľa stanice ČT24 sú aktuálne najväčšie problémy medzi Prahou a Kladnom či Slaným.

Vlaková doprava mala v priebehu dňa problémy v rôznych častiach ČR. Pre ťažký mokrý sneh popadali na niektorých miestach na trať stromy alebo konáre.

Pri obci Velhartice v Plzenskom kraji popoludní havaroval školský autobus, v ktorom sa viezlo viac než 20 detí. Šofér autobusu sa na zasneženej ceste vyhýbal protiidúcemu autu a skončil s vozidlom na svahu nad potokom. Deťom sa nič vážne nestalo.

V Karlovarskom kraji bolo pre následky sneženia asi 24.000 domácností bez elektrického prúdu. V noci z pondelka na utorok tam napadlo asi 20 centimetrov mokrého a ťažkého snehu. Počas dňa sa podarilo väčšine domácností dodávky elektriny obnoviť. V súvislosti s hustým snežením dochádzalo v tomto kraji aj k výpadkom signálu mobilných operátorov.

Pred nebezpečnými dôsledkami počasia v utorok varovali meteorológovia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu pred tvorbou závejov a snehových jazykov. Vznik snehových jazykov predpokladá do utorňajšej polnoci v polohách nad 600 metrov, záveje by sa mali tvoriť v polohách nad 900 metrov. ČHMÚ okrem toho varoval aj pred vznikom poľadovice, a to až do stredajšieho rána. Upozornil, že na neposypaných cestách hrozí zvýšené riziko nehôd, vodičom preto odporučil jazdiť opatrne.