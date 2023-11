Ministri NATO kritizovali Turecko za blokovanie vstupu Švédska

„Dúfal som, že do tohto stretnutia sa Švédsko plne pripojí k NATO. To sa však nestalo,“ skonštatoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenerg po príchode do Bruselu.

Švédsko sa spolu s Fínskom rozhodli ukončiť svoju dlhotrvajúcu politiku vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári zaútočilo na susednú Ukrajinu.

Fínsko sa k Aliancii oficiálne pripojilo už v apríli 2023 po tom, čo ratifikáciu jeho žiadosti taktiež dlho odkladalo Turecko spoločne s Maďarskom.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na júlovom summite NATO oficiálne stiahol svoje výhrady k členstvu Švédska a v októbri poslal prístupový protokol na ratifikáciu tureckému parlamentu. Ten sa v novembri začal švédskou žiadosťou zaoberať, ale posudzovanie zatiaľ prerušil bez prijatia záverov. Pristúpenie Štokholmu musí formálne odobriť ešte aj Maďarsko.

Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová vyjadrila presvedčenie, že dôveryhodnosť a sila NATO je ohrozená tým, že Turecko a Maďarsko odďaľujú vstup Švédska. „Očakávame, že Turecko a Maďarsko ratifikujú toto pristúpenie bez ďalšieho odkladu. Nesmieme stratiť ani jeden (ďalší) deň,“ zdôraznila Colonnová.

Šéfka nemeckého rezortu diplomacie Annalena Baerbocková vyhlásila, že ratifikácia „je viac ako oneskorená“ a zdôraznila význam jednoty v rámci Aliancie.

Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová vyjadrila sklamanie nad tým, že Švédsko „do dnešného dňa nie je“ členskou krajinou NATO. Helsinki podľa nej dúfajú, že sa tak stane čo najskôr.

Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström povedal, že sa v utorok v súkromí stretne so svojím turecký náprotivkom Hakanom Fidanom. Billström by podľa svojich slov uvítal, keby sa Švédsko na ministerskom stretnutí NATO v Bruseli zúčastnilo ako riadny člen. Zároveň však zostáva optimistický v tom, že Štokholm do Aliancie vstúpi, zdržal sa však špekulácií o tom, kedy by sa to mohlo stať.

Ministri budú na dvojdňových rokovaniach v Bruseli, ktoré potrvajú do stredy, rokovať aj o vojne na Ukrajine, zvýšenému napätiu medzi Srbskom a Kosovom, vzťahom s Čínou či konfliktu na Blízkom východe.

Na stredajšie rokovania, počas ktorých by NATO malo opätovne deklarovať trvalú podporu vojnou zmietanej Ukrajine, príde aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba.