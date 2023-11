Ako zvýšiť bezpečnosť v aute? Trik s dvomi tlačidlami, ktorý musíte ovládať

Nebezpečenstvo nočnej jazdy tkvie nielen v zníženej dohľadnosti, ale tiež v častejších krádežiach a prepadnutiach auta. Našťastie existuje trik s diaľkovým kľúčom, ktorý vám dodá lepší pocit bezpečia.

O triku hovorí na svojom TikTokovom konte používateľ s prezývkou @carknowledge. V krátkom klipe sa prihovára najmä menej skúseným vodičom.

Podľa TikTokera by ste pri odomykaní auta mali namiesto gombíka na odomknutie na diaľkovom kľúči naraz stlačiť gombík na odomknutie aj zamknutie auta a podržať ich stlačené asi na 5 sekúnd.

Gombíky následne uvoľnite a stlačte gombík na odomknutie, ako to robíte bežne. Napokon nastúpte do auta tak, ako inokedy. Rozdiel oproti klasickému odomykaniu je v tom, že pri tomto triku sa vám odomknú len dvere pre vodiča. Všetky ostatné dvere auta ostanú zamknuté, takže do vozidla neprenikne žiadny neželaný návštevník.

Metóda by mala fungovať u väčšiny áut, avšak pred skúškou je vždy užitočné overiť si jej účinnosť v manuáli.