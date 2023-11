Stredné a východné Slovensko sa pripravuje na kalamitu, nasnežiť majú desiatky centimetrov snehu

V pondelok v noci a v utorok (28. 11.) má na väčšine územia stredného a východného Slovenska nasnežiť sedem až 20 centimetrov snehu. Ojedinele sa očakáva aj 20 až 35 centimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Prvá snehová kalamita nás tak čaká dokonca pár dní predtým, ako sa oficiálne začne zima,“ podotkol SHMÚ. Výdatné zrážky podľa neho prinesú dve tlakové níže. Priblížil, že jedna z nich sa aktuálne nachádza nad západnou Európou a jej teplý front ovplyvňuje počasie aj na Slovensku.

„Nad juhozápad Slovenska sa už dostal teplejší vzduch a zrážky sú tak v nižších polohách miestami vo forme dažďa,“ uviedol SHMÚ. Výstupy zo všetkých dostupných modelov sa podľa SHMÚ zhodujú na tom, že hoci hranica snehových a dažďových zrážok bude veľmi blízko južnej hranice stredného a východného Slovenska, prevažovať by mali snehové zrážky.

Foto: facebook.com/shmu.sk

Najvyššie úhrny zrážok, väčšinou v podobe snehu, meteorológovia očakávajú na východnom Slovensku, a to najmä v regiónoch Zemplín, Abov a Gemer. „Navyše, hneď po zrážkach očakávame (prechodný) vpád studeného arktického vzduchu do našej oblasti od severozápadu,“ dodali. V utorok v noci na stredu (29. 11.) a v stredu ráno má byť podľa nich v lokalitách citlivých na severný smer vetra silno veterno. „Čo bude pri teplote pod nulou a snehovej pokrývke ľahko vytvárať snehové jazyky a záveje,“ podotkli.

Košice sa pripravujú na kalamitu

Foto: TASR/František Iván

Flotila zimnej údržby v súvislosti s predpoveďou počasia už vyrazila na cesty. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že v pondelok sa na zimnej údržbe podieľa celkovo 21 mechanizmov spoločnosti Kosit.

„Dnes preventívne posypú soľou všetky hlavné ťahy a bočné ulice. Pracovníci ručného čistenia pracujú na posype schodísk v mestských častiach Staré Mesto, Dargovských hrdinov a Sídlisko Ťahanovce,“ uvádza.

Na nočnú zmenu bude od 20.00 h nasadených 40 mechanizmov. Začiatkom sneženia spustia pluhovanie spojené s posypom na všetkých komunikáciách. V utorok (28. 11.) ráno majú nastúpiť do práce aj 40 zamestnanci Kositu, ktorí ručne dočistia chodníky, schodiská a zastávky MHD. Celkovo bude pripravených 51 mechanizmov.

V KOŠICIACH MÁ VÝDATNE SNEŽIŤ, FLOTILA ZIMNEJ ÚDRŽBY UŽ VYRÁŽA NA CESTY Meteorológovia vydali výstrahu druhého... Uverejnil používateľ Košice - Mesto Košice Pondelok 27. novembra 2023

Pracovníci zimnej údržby sa podľa magistrátu prioritne zamerajú najmä na udržiavanie zjazdnosti komunikácií, po ktorých jazdia autobusy MHD. Vyčistia aj priechody na bočných uliciach a odstránia sneh z električkových tratí.

„V utorok od 5.00 h bude na trasách MHD na sídlisku Dargovských hrdinov a na uliciach Vojenská, Štúrová - Toryská, Trieda SNP - Popradská, Klimkovičova, súčinná aj polícia,“ dodáva magistrát.

Meteorológovia vydali pre niektoré okresy výstrahu pred snežením. Varovanie druhého stupňa platí v Košiciach od nadchádzajúcej noci a počas celej stredy (29. 11.), podľa predpovede tu môže napadnúť 15 až 20 centimetrov snehu. Ak sa predpovede meteorológov naplnia, mesto verejnosť žiada, aby si okrem zvýšenej opatrnosti pripravila aj viac času na cestu do práce alebo do školy, prípadne nevychádzala zo svojho domova, ak to nebude nevyhnutné.