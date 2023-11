Lipšic: Prokurátori ÚŠP poskytli oznamovateľom ochranu plne v súlade so zákonom

Reagoval tak na trestné oznámenie podané ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) na skupinu osôb pre okolnosti poskytnutia ochrany tzv. čurillovcom.

Ak existuje kvalifikované oznámenie a žiadosť o poskytnutie ochrany, prokurátor je podľa Lipšica „povinný takúto ochranu svojim opatrením bezodkladne poskytnúť. Ak by to neurobil, konal by arbitrárne a svojvoľne“. Zdôraznil, že poskytnutie ochrany bolo prokurátormi nad rámec zákona aj rozsiahlo odôvodnené.

Takáto ochrana môže byť podľa Lipšica poskytovaná aj policajtovi. „A najmä, keď má vedomosť o nezákonnej činnosti iných orgánov, ktoré sa môžu týkať aj Policajného zboru. Napríklad nezákonnej činnosti spôsobenej zasahovaním do vyšetrovania konkrétnych káuz,“ podotkol špeciálny prokurátor.

Advokát vyšetrovateľov okolo Jána Č. Peter Kubina na sociálnej sieti uviedol, že podané trestné oznámenie považuje za právny nezmysel a za ďalší pokus o nátlak na nezávislé inštitúcie ochrany práva.

Šutaj Eštok si myslí, že poskytnutá ochrana policajtom okolo Jána Č. je nezákonná a došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinených policajtov, tzv. čurillovcov po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby. Keďže mali status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich.