Pozor na objednávanie darčekov cez internet! Toto radia kuriéri

Nákup vianočných darčekov cez internet si netreba nechať na poslednú chvíľu a treba ich radšej objednať v dostatočnom predstihu. Upozornila kuriérska spoločnosť DPD s tým, že do Vianoc vie doručiť všetky zásielky, ktoré budú odovzdané na prepravu do 19. decembra. V pondelok o tom informovala marketingová a PR manažérka DPD Michaela Španková.

„Zákazníci, ktorí chcú mať istotu, že všetky darčeky dorazia včas pod vianočný stromček, by mali svoje objednávky v internetových obchodoch ukončiť pred týmto dátumom. V posledných dňoch by však mali venovať pozornosť aj tomu, či má internetový obchod tovar na sklade. Treba pamätať aj na to, že zásielky zo zahraničia na Slovensko cestujú dlhší čas,“ uviedol generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.

Kuriérska spoločnosť pred príchodom vianočných sviatkov zvýšila počet kuriérov a posilnila aj kapacity v triediacich strediskách. Výraznou pomocou je podľa DPD výkonné triediace stredisko v Bratislave s automatickou linkou, ktoré dokáže spracovať až 10.000 balíkov za hodinu i centrálne triediace stredisko v Žiline.

DPD tiež rozšírila sieť odberných miest a samoobslužných boxov. V súčasnosti je ich po celom Slovensku vyše 1350. „Máme pripravené dostatočné kapacity na to, aby sme koncoročný nápor objednávok bez problémov zvládli,“ doplnil Pavuk.