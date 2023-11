Video: Vodič unikal pred políciou. Keď ho chytili, zistili dôvod

Raši by chcel zmenu volebných obvodov už v roku 2027, podľa Gröhlinga by to bol podvod na voličoch

DNES - 14:52 Domáce

Minister investícií Richard Raši by považoval za ideálne, ak by sa zmena počtu volebných obvodov týkala už volieb do Národnej rady (NR) SR v roku 2027.