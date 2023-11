Dolinková verí, že má dostatočnú podporu pre priority v zdravotníctve

Dolinková zdôraznila dôležitosť personálnej stabilizácie a zvýšenia počtu zdravotníckych pracovníkov, tiež rozhodnutie o novej národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave. Je si vedomá, že jednou z jej prvých úloh bude „vyboxovať“ čo najviac peňazí pre zdravotníctvo v budúcoročnom rozpočte. „Akékoľvek zmeny v zdravotníctve chcem prediskutovať so všetkými relevantnými aktérmi, ktorí v zdravotníctve pôsobia,“ deklarovala. Upozornila, že práve chýbajúca diskusia spôsobila aj problém s plánom optimalizácie nemocníc a potrebu ho riešiť legislatívnou úpravou.

Dolinkovej oponent v diskusii, člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko) si cení doterajšiu ústretovosť ministerky ku konštruktívnej diskusii. Programové vyhlásenie vlády však v oblasti zdravotníctva označil za vágne.

V súvislosti s tohtotýždňovými legislatívnymi zmenami, ktoré posúvajú zavedenie maximálnych čakacích lehôt na operácie, Krajčí zopakoval výhradu, že minimálne pri niektorých typoch diagnóz mali tieto lehoty platiť, keďže sa v ich prípade už roky vytvárajú čakacie listiny. Ministerka sa podľa neho zachovala alibisticky. „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody,“ skonštatoval Krajčí. Upozornil, že odklad zavedenia čakacích lehôt môže spôsobiť zbytočné úmrtia.

Dolinková oponovala poukázaním na nepripravenosť plánu optimalizácie siete nemocníc zo strany bývalej koalície. Zároveň zdôraznila prioritu zabezpečiť plný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zopakovala, že v súčasnosti nie je zavedenie zmien plne vykonateľné. „Posun nám pomôže 'vychytať muchy', ktoré tam sú, a nastaviť dobre systém,“ upozornila. Odklad maximálnych čakacích lehôt podľa nej neohrozí čerpanie z plánu obnovy.

Ministerka sa vyjadrila aj k téme zavedenia chemickej interrupcie na Slovensku. O tzv. potratovej tabletke sa chce rozprávať s odborníkmi. „Mám k tomu ešte nejaké otázky a výhrady, chcem si to nechať vysvetliť,“ uviedla. Mieni však, že v zdravotníctve sú v súčasnosti prioritnejšie témy.

Krajčí naznačil, že využívanie chemickej interrupcie ako spôsobu umelého prerušenia tehotenstva by mohlo byť v rozpore s ústavou. Mieni preto, že v tejto otázke by mal rozhodnúť parlament, úpravou zákona. „Tak by bola krytá aj pani ministerka,“ poznamenal.

V prípade správ z nárastu respiračných ochorení v Číne si ministerka nemyslí, že je dôvod na znepokojenie z možného vypuknutia ďalšej vážnej pandémie na Slovensku. Upozornila navyše, že Slovensko už má skúsenosť s manažovaním pandémie, poukázala tiež na to, že covid zvýšil aj zodpovednosť ľudí a ochotu prevencie pred respiračnými ochoreniami.