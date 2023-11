Prieskum: Preferencie hnutia Slovensko klesajú, dve strany však evidujú nárast nad 5 percent

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v druhej polovici novembra, vyhrala by strana Smer-SD so ziskom 23,8 percenta hlasov. Druhé v poradí by skončilo Progresívne Slovensko so 17,9 percenta hlasov, po ňom nasleduje Hlas-SD, ktorý by získal 14,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 15. až 22. novembra na vzorke 1015 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo.

Na štvrtom mieste je KDH, ktoré by v novembri volilo 7,5 percenta voličov, pričom vo voľbách získalo 6,82 percent hlasov. Nasleduje SaS, ktorá v prieskume získala 6,4 percenta voličov. Vo voľbách ich volilo 6,32 percent.

Koalícia hnutia Slovensko (predtým OĽANO) Igora Matoviča, Kresťanská únia a Za ľudí, by v súčasnosti získala 6,4 percenta voličov. Ako koalícia by sa tak do parlamentu nedostala. V septembrových voľbách získala 8,89 percenta hlasov.

Nasleduje SNS s 5,8 percentnou podporou. Vo voľbách získali 5,62 percent voličov. Republika by sa v novembri prebojovala do parlamentu so ziskom 5,3 percent voličov. V septembri skončili pod päťpercentnou hranicou so 4,75 percentami hlasov. Do Národnej rady SR by sa dostala aj Aliancia – Szövetség, a to presne s 5 percentami hlasov. Vo voľbách získali 4,38 percenta.

Demokrati by dostali 2,9 percenta hlasov, Sme rodina 2,8 percenta. ĽSNS by podľa prieskumu volilo 1,2 percenta hlasujúcich.

Podľa výsledkov prieskumu by Smer-SD získal 42 mandátov v parlamente, PS by ich malo 31 a Hlas-SD 25. KDH by v parlamente zastupovalo 13 poslancov, SaS by mala 11 a SNS desať kresiel. Deväť poslancov by v zákonodarnom zbore reprezentovalo Republiku i Alianciu.