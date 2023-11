Trump kritizuje, že z Pásma Gazy zatiaľ nebol prepustený žiadny Američan

„Všimol si niekto, že Hamas prepustil ľudí z iných krajín, ale doteraz neprepustil ani jedného amerického rukojemníka? Má to len jeden dôvod, ŽIADNA ÚCTA K NAŠEJ KRAJINE ALEBO NAŠEJ VLÁDE. Toto je veľmi smutné a temné obdobie pre Ameriku!“ napísal Trump v príspevku na svojej mediálnej platforme Truth Social.

Americký prezident Joe Biden v utorok povedal, že dúfa, že Američania unesení 7. októbra Hamasom pri vpáde jeho kománd do Izraela budú v blízkej budúcnosti prepustení. „Neviem, kedy sa to stane, no očakávame, že sa to stane,“ uviedol Biden.