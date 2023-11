Ako rýchlo zmäkčiť maslo aj bez mikrovlnky?

Pekárky a pekári vedia, že pri pečení je dôležité používať prísady zohriate na rovnakú teplotu. Aby bola konzistencia cesta či plnky ideálna, nemali by ste do nich pridávať z chladničky vytiahnuté vajcia alebo zamrznuté maslo.

Požadovanú teplotu masla dokážeme získať buď jeho vyložením na kuchynskú linku aspoň niekoľko hodín pred pečením, alebo jeho zohrievaním v mikrovlnke, pri čom však hrozí, že sa maslo celkom roztopí.

Prečo vynechať mikrovlnku

Foto: PixieMe/Shutterstock.com

Z používania štandardných metód plynú viaceré riziká. Mnohí totiž pred pečením neraz zabudnú vyložiť maslo na kuchynskú linku, a tak sa musia spoľahnúť na mikrovlnku. Ako sme už spomenuli, ani tento spôsob nie je celkom bezchybný.

Pri použití mikrovlnky totiž treba maslo často kontrolovať, a aj tak sa môže stať, že sa pri zohrievaní celkom roztopí. Maslo navyše treba vopred nakrájať na menšie kúsky, a tie neustále premiešavať.

Ako zmäkčiť maslo pomocou misky

Ak vám ani jeden z dvoch vyššie spomenutých extrémov nevyhovuje, spoľahnite sa na trik so sklenenou miskou.

Postup je jednoduchý: do misky (mala by byť dostatočne veľká, aby sa do nej zmestilo maslo) najprv nalejte horúcu vodu. Následne položte maslo na tanier. Vylejte vodu z misky do drezu a utrite ju, aby bola zvnútra suchá. Potom misku položte dnom nadol na tanier tak, aby prikryla celé maslo.

Nechajte maslo pod miskou aspoň na 10 minút. Po vytiahnutí spod misky bude mäkšie a ľahko rozotierateľné.

Pomocou tohto postupu dokážete zmäkčiť aj zamrznuté maslo. Rovnako ho uložte pod sklenenú misku aspoň na 10 minút – po tomto čase by malo získať chladničkovú teplotu. Ak chcete, aby zmäklo ešte viac, otočte ho na tanieri na opačnú stranu a položte ho pod misku na ďalších 10 minút. Misku môžete medzitým zahriať čerstvou dávkou vriacej vody.