Toto je dôvod, prečo by ste mali zamraziť cibuľu

Cibuľu väčšina z nás skladuje na suchom a tmavom mieste, kde vydrží aj niekoľko týždňov. Možno preto mnohých ľuďom nenapadlo cibuľu zamrazovať, no existujú dva dobré dôvody prečo by ste to mali vyskúšať.

Nedostatok úložného priestoru

Ak u vás často dochádza k tomu, že cibuľa klíči, mäkne, tmavne, plesnivie alebo má zvláštnu chuť, váš spôsob skladovania pravdepodobne nie je ideálny. Cibuľa sa dá dobre skladovať, ale je vyberavá na podmienky. Uprednostňuje skladovanie pri teplote 4 - 10 °C, čo je teplejšie ako v chladničke, ale chladnejšie ako pri izbovej teplote.

Ak cibuľu skladujete v príliš vysokej teplote, príliš nízkej teplote alebo príliš vlhkej miestnosti, môže vyklíčiť, splesnivieť alebo zmäknúť. Tiež by sa nemala skladovať vedľa zemiakov - prirodzené plyny uvoľňované zemiakmi spôsobujú rýchlejšie kazenie cibule a naopak. Preto je dobrou voľbou zmrazenie alebo dehydratácia.

Ak nemáte vhodné podmienky na ich skladovanie, je lepšie cibuľu zamraziť, Foto: a1vector/Shutterstock.com

Šetrenie času

Ak pravidelne varíte, viete, že väčšina receptov obsahuje nakrájanú cibuľu. Preto môže byť veľmi pohodlné môže mať vopred nakrájanú cibuľu na plátky alebo kocky. Namiesto toho, aby ste každý večer krájali cibuľu, jednoducho zájdete do mrazničky a vytiahnete cibuľu pripravenú na varenie. Žiadne každodenné krájanie nie je potrebné. Nebudú vám páchnuť prsty od cibule a nemusíte čistiť dosku na krájanie.

Zvážte zmrazenie cibule, ak:

- nemáte na ňu vhodné miesto na uskladnenie

- neznášate krájanie čerstvej cibule

- máte radi pohodlie vopred nakrájaných potravín

Ako zamraziť cibuľu

Foto: yuri-ss/Shutterstock.com

1. Nakrájajte cibuľu

Nakrájajte cibuľu na kocky alebo plátky. Požite ostrý nôž, alebo využite kuchynský robot, no zapnite ho len na pár pulzov, aby ste cibuľu nerozmixovali. Nemali by ste zmrazovať celú alebo polovičnú cibuľu, pretože bude ťažké ju nakrájať. Ak chcete zamraziť celú cibuľu, musíte ju blanšírovať - uvariť ju v horúcej vode približne 7 minút alebo kým sa stred cibule nezačne zohrievať.

2. Vložte do uzatvárateľného vrecka na mrazenie

Kľúčom k zmrazeniu cibule je dobre ju uzavrieť do kvalitného vrecka alebo nádoby, ktorá zabráni akémukoľvek zápachu. Najlepšie sú hrubé plastové vrecká do mrazničky. Vytlačte z nich čo najviac vzduchu, aby zaberali čo najmenej priestoru.

Je vhodné cibuľu zamraziť vo vopred odmeranom množstve, alebo ju zamraziť v tenkej vrstve, z ktorej môžete podľa potreby ľahko odlamovať zmrazené kúsky. Vyhnete sa tak veľkým zhlukom zmrazenej cibule.

Ďalšou možnosťou je zamraziť cibuľu vo formičkách na kocky ľadu. Len ich nezabudnite počas mrazenia zabaliť do vrecka, inak vám bude mraznička páchnuť cibuľou. Pred ďalším použitím budete musieť formu namočiť do sódy bikarbóny a octu, aby ste ju dôkladne vyčistili.

3. Uzavrite a zamrazte

Nakoniec cibuľu uzavrite a zamrazte. Cibuľa vám takto vydrží aj tri mesiace. Dlhšie skladovanie sa neodporúča, pretože sa začnú prejavovať nežiaduce chute. Cibule sa nepokazia a nebudú ani nebezpečné, len budú mať výraznejšiu chuť.