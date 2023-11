Ako sa zbaviť žmolkov na oblečení: Toto je dôvod, prečo máte žmolky po vypratí

Žmolky kazia dojem z každého typu oblečenia. Ich odstraňovanie však môže byť zdĺhavé a frustrujúce a okrem oblečenia sa môžu kúsky tkaniny hromadiť v práčke, sušičke či na dne skrine. Tu je niekoľko tipov, ako sa zbaviť vlákien, ktoré sa objavujú po vypratí v práčke.

Oblečenie vyperte ešte raz s octom

Ak ste vyprali väčšie množstvo oblečenia a je na ňom nadmerné množstvo žmolkov a vlákien, pokúste sa nájsť vinníka, ktorý tento problém spôsobil. Zoberte kus oblečenia, z ktorého vychádzajú vlákna a vyperte ho znova (nie je potrebné pridávať prací prostriedok), ale do cyklu plákania pridajte jednu šálku bieleho octu alebo dávku aviváže. Pranie pomôže vytiahnuť žmolky z oblečenia a ocot pomôže vlákna zjemniť, aby ľahšie vyšli von.

Sušenie v sušičke s utierkami z mikrovlákna

Dajte kus oblečenia so žmolkami do sušičky na bielizeň s niekoľkými utierkami z mikrovlákna a sušte, kým nebude len mierne vlhký. Vlákna by sa mali nalepiť na utierky z mikrovlákna. Vyberte všetko zo sušičky a zvyšné vlákna odstráňte pomocou kefky na oblečenie alebo lepiaceho valčeka.

Vyskúšajte obrúsky do sušičky

Ak máte odev pokrytý vláknami alebo chlpmi domácich zvierat, spolu s obrúskom do sušičky ho dajte sušiť, aby ste pred praním odstránili čo najviac žmolkov. Pred spustením cyklu sa uistite, že je filter na žmolky v sušičke čistý.

Použite antistatický sprej

Ak nemáte čas na opätovné pranie, postriekajte odev antistatickým sprejom a potom ho vyčistite valčekom alebo suchou celulózovou špongiou. Rovnaké tipy fungujú aj pri odstraňovaní psích a mačacích chlpov z oblečenia.

Vezmite si lepiaci valček, rolku pásky alebo gumovú rukavicu

Foto: Olya Detry/Shutterstock.com

Ak nemáte lepivý valček na vlákna, použite na ich odstránenie silnú pásku omotanú okolo prstov. Tkaninu môžete tiež skúsiť vyčistiť vlhkou gumovou rukavicou. Žmolky sa prilepia na jej povrch.

Pridajte trochu pary

Ak je na odeve veľa žmolkov, pred použitím kefy na žmolky použite naparovač na oblečenie, alebo ho na 15 minút zaveste do zaparanej kúpeľne po sprchovaní. Vlhkosť pomôže znížiť statickú elektrinu, ktorá drží žmolky pevnejšie na tkanine.

Ako triediť bielizeň, aby sa zabránilo tvorbe žmolkov

Predchádzanie nadmernému tvoreniu žmolkov začína tým, ako triedite bielizeň. Niektoré tkaniny vlákna vylučujú, iné ich priťahujú a nemali by sa prať spolu. Samozrejme, najlepšie je triediť zdroje žmolkov aj podľa farby.

Zdroje žmolkov Tkaniny, ktoré priťahujú žmolky Bavlnené oblečenie Mikrovlákno a syntetické tkaniny Bavlnené froté uteráky a župany Pletené textílie Ženilkové prehozy Menčestrové a iné plyšové tkaniny

Ako sa zbaviť žmolkov v práčke a sušičke

Foto: Irina Shatilova/Shutterstock.com

Niektoré staršie práčky majú lapač žmolkov, ktorý by sa mal pravidelne čistiť. Zvyčajne sa nachádza na boku alebo na hornom okraji. Novšie práčky majú samočistiace filtre na zachytávanie žmolkov. Hoci samočistenie znie skvele, znamená to tiež, že žmolky a vlasy sa môžu zachytávať, ak nepoužijete dostatok vody na ich úplné vypranie z práčky. Je užitočné spustiť čistiaci cyklus každý mesiac, aby sa žmolky spláchli.

Skontrolujte filter vodného čerpadla

Nadmerné množstvo žmolkov na oblečení po praní môže tiež naznačovať, že filter vodného čerpadla je upchatý. V takom prípade voda z prania a plákania so všetkými usadenými žmolkami odteká príliš pomaly a zanecháva usadeniny na mokrom oblečení.

Ak chcete vyčistiť filter čerpadla, otvorte vonkajší kryt práčky. Pri práčkach s predným plnením sa spodný panel ľahko odklopí a získate prístup k čistiacemu filtru. Pri práčkach s horným plnením postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu práčky, aby ste získali prístup k vodnému čerpadlu. Môžete nájsť veľa žmolkov, mincí, gombíkov alebo dokonca ponožku, ktorá spôsobuje pomalé vypúšťanie vody a zanecháva žmolky na oblečení.

Udržujte filter na zachytávanie vlákien čistý

Každá sušička má filter na zachytávanie žmolkov, ktoré sa pri sušení púšťajú z mokrého oblečenia. Je dôležité udržiavať tento filter čistý, inak sa žmolky môžu znovu usadzovať na oblečení. Dôležité je tiež udržiavať čistý ventilačný systém sušičky a vonkajšie vetracie otvory, aby bol prúd vzduchu dostatočne silný na odťahovanie žmolkov. Pomôžete tým tiež znížiť riziko požiaru.

Ďalšie tipy na prevenciu žmolkov