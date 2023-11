Zelenskyj: Hladomor zo stalinskej vlády nie je možné odpustiť

„Nie je možné zabudnúť, pochopiť a najmä odpustiť strašné zločiny genocídy, ktoré ukrajinský ľud zažil v 20. storočí,“ uviedol Zelenskyj podľa agentúry AFP pri príležitosti Dňa pamiatky obetí hladomoru (ukrajinsky Holodomor), ktorý pripadá na štvrtú novembrovú sobotu.

"Chceli si nás podmaniť, zabiť a vyhladiť. Nepodarilo sa im to. Chceli pred nami zakryť pravdu a umlčať hrozné zločiny. Nepodarilo sa im to. Chceli nás zmiasť, uviesť do omylu, prinútiť nás neveriť, nepamätať si. Nepodarilo sa im to. A dnes si s hlbokým smútkom uctievame pamiatku miliónov našich ľudí — miliónov obetí hladomoru,“ konštatoval ukrajinský prezident v príspevku na svojom oficiálnom účte v aplikácii Telegram.

Zelenskyj sa poďakoval všetkým štátom, ktoré Holodomor z rokov 1932 - 1933 oficiálne uznali za „zločin proti ľuďom, proti Ukrajine“.

„Svet sa musí zjednotiť a odsúdiť zločiny minulosti. Svet sa musí zjednotiť a zastaviť zločiny dneška. Zlo nebolo zastavené, nebolo odčinené. Teraz to zastavíme,“ zdôraznil Zelenskyj.

Skutočnosť, že tento pamätný deň využilo Rusko na svoj zatiaľ najmasívnejší útok dronmi na Ukrajinu označil Zelenskyj za „vedomý teror“. „Vedenie Ruska je hrdé na to, že môže zabíjať,“ komentoval Zelenskyj.

Hladomor na Ukrajine, ale aj v iných častiach vtedajšieho Sovietskeho zväzu, umelo vyvolal vtedajší sovietsky diktátor Josif Stalin. Šlo o súčasť jeho kampane, ktorou chcel roľníkov donútiť, aby sa vzdali svojej pôdy a v rámci kolektivizácie vstúpili do kolchozov. V čase, keď hladomor kulminoval, nebol zriedkavosťou ani kanibalizmus. Moskva však jednoznačne odmieta, že by šlo o genocídu Ukrajincov, pretože útlakom počas vlády boľševikov trpeli všetky národy vrátane ruského.