Hamas je pripravený prepustiť ďalších rukojemníkov

Očakáva sa, že Katar, zohrávajúci úlohu hlavného vyjednávača, oznámi koľko rukojemníkov by mohlo byť prepustených v sobotu. Išlo by tak už o druhú výmenu väzňov a rukojemníkov odkedy v piatok vstúpilo do platnosti štvordňové prímerie.

Izraelské úrady už obdržali zoznam rukojemníkov, ktorí by mali byť prepustení.

Prepustenie zajatcov je súčasťou dohody o prímerí. Počas štyroch dní sa plánuje oslobodenie najmenej 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom a približne 150 palestínskych väzňov, väčšinou žien a maloletých.