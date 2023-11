Najväčší ľadovec na svete sa uvoľnil a smeruje k Južnému oceánu

Antarktický ľadovec s rozlohou takmer 4000 kilometrov štvorcových s názvom A23a je približne trikrát väčší ako New York.

Odkedy sa ľadovec, na ktorom sa kedysi nachádzala sovietska výskumná stanica, v roku 1986 odtrhol od šelfového ľadovca Filchner-Ronne v západnej Antarktíde, uviazol na dne Weddellovho mora.

Najnovšie satelitné snímky ukazujú, že ľadovec, ktorý váži takmer bilión ton, teraz rýchlo driftuje okolo severného cípu Antarktického polostrova, čomu napomáhajú silné vetry a prúdy.

Keď naberie na sile, kolosálny ľadovec sa pravdepodobne spustí do antarktického cirkumpolárneho prúdu. Ten ho nasmeruje do Južného oceánu na cestu známu ako „ľadovcová ulička“, kde sa v tmavých vodách nachádzajú ďalšie podobné ľadovce.

Prečo sa A23a vydáva na svoju púť práve teraz, zatiaľ nie je jasné. A23a patrí medzi najstaršie ľadovce na svete.

Je možné, že A23a sa opäť zastaví na ostrove Južná Georgia. To by však predstavovalo problém pre antarktickú faunu a flóru. Na ostrove sa totiž rozmnožujú milióny tuleňov, tučniakov a morských vtákov, ktoré si hľadajú potravu v okolitých vodách. Ľadovec by mohol „odrezať“ tento prístup.

V roku 2020 ďalší obrovský ľadovec A68 vyvolal obavy, že sa zrazí s Južnou Georgiou, rozdrví morský život na morskom dne a odreže ho od prístupu k potravinám. Takejto katastrofe sa nakoniec podarilo zabrániť, keďže sa ľadovec rozpadol na menšie kusy.