Putin chce, aby Rusko vyvíjalo vlastnú umelú inteligenciu

Ruský prezident Vladimír Putin v piatok oznámil plán na schválenie národnej stratégie vývoja umelej inteligencie (AI). Zdôraznil, že ide o dôležitý krok, ktorý má zabrániť monopolu Západu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

„Monopolná dominancia takejto zahraničnej technológie v Rusku je neprijateľná, nebezpečná a neprípustná,“ vyhlásil Putin na konferencii o AI v Moskve. Podľa neho sú mnohé moderné systémy trénované na západných dátach a určené pre západný trh, preto odrážajú západnú morálku, zvyky, správanie či verejnú politiku.

„AI vytvorená v súlade so západnými normami a vzorcami by mohla byť xenofóbna. Západné vyhľadávacie nástroje a generatívne modely sú často veľmi selektívne a predpojaté. Niekedy neberú do úvahy ruskú kultúru alebo ju rovno ignorujú či zrušia,“ vyhlásil Putin, ktorý počas viac než dvoch desaťročí pri moci používal „tradičné hodnoty“ pri ospravedlňovaní opatrení proti opozícii či občianskym združeniam. Od ruského vojenského útoku na Ukrajinu vo februári 2022 sa tieto opatrenia v Rusku ešte viac vystupňovali.

Putin podčiarkol, že je nemožné zakázať pokusy vyvíjať AI, poukázal však na potrebu bezpečnostných opatrení. Zároveň prisľúbil pridelenie ďalších zdrojov na vývoj superpočítačov a iných technológií, ktoré môžu pomôcť s vývojom AI.

„Ak niečo zakážeme, tak to skrátka vyvinie niekto niekde inde a my iba zaostaneme,“ vyhlásil. „Keď (sa medzinárodné spoločenstvo) bude cítiť ohrozené nekontrolovanými aktivitami v tejto oblasti, veľmi rýchlo pocíti túžbu dohodnúť sa (na bezpečnostných predpisoch),“ dodal.