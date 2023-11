Týchto 5 vecí by ste nemali nikdy robiť so svojím autom s automatickou prevodovkou

Autá s automatickou prevodovkou sa v posledných dekádach stali bežnou súčasťou premávky a možno aj vy už jedným takým jazdíte. Má to svoje výhody, je to pohodlnejšie a pre mnohých aj lepšie.

Avšak aj o automatickú prevodovku sa treba vedieť postarať. Respektíve by ste mali vedieť, ako sa správať k svojmu autu, aby vám prevodovka vydržala čo najlepšie. Päticu hlavných rád stručne zhrnul vo svojom videu na platforme YouTube mechanik Scotty Kilmer, ktorý má vo svojej oblasti viac ako 55 rokov praxe.

Kilmer hovorí, že oprava automatickej prevodovky vás môže vyjsť naozaj veľmi draho, preto by ste mali vedieť, ako sa o auto starať a ako sa za volantom správať – stručne povedané, čo by ste mali robiť a čo by ste naopak robiť nemali:

Vyhnite sa prejazdu cez vodu

Foto: Jamie Spensley/Shutterstock.com

Voda a prevodovka nejdú veľmi dokopy. "Ak sa vám do prevodovky dostane voda, niekedy máte šťastie, vypláchnete ju a prevodovka bude fungovať. Často však voda zničí celú prevodovku a budete potrebovať novú," hovorí vo svojom videu Kilmer. Preto by ste si mali dať pozor na to, aby ste neprechádzali cez vodu.

Neraďte z jazdy vpred do spiatočky počas jazdy

Ak sa auto pohybuje vpred v režime jazdy (Drive – D na páke), nemali by ste nikdy zaradiť spiatočku (Reverse – R). Ako hovorí Kilmer, toto vám môže prevodovku úplne zničiť, čoho dôsledkom budú obrovské účty za jej výmenu. Na toto si treba dávať pozor hlavne v prípade, ak máte radiacu páku medzi sedadlami na stredovej konzole rovno pod rukou. Vtedy musíte dbať na to, aby ste spiatočku nezaradili nechtiac.

Nenechávajte páku v polohe Drive, keď stojíte v kolóne

Foto: Everyonephoto Studio/Shutterstock.com

Skúsený mechanik ponúka aj radu, ako predĺžiť životnosť automatickej prevodovky a pomôcť jej v tom, aby si čo najdlhšie zachovala dobrý stav. Ak s autom dlho niekde stojíte, či už v kolóne alebo napríklad na niekoho čakáte na parkovisku, nemali by ste mať auto v režime Drive. Vďaka tomu sa prevodovka môže prehrievať, čo neprospieva jej životnosti. Ak nechcete vypnúť motor, skúsený mechanik radí, aby ste zaradili parkovaciu polohu (Parking – P).

Vyvarujte sa extrémnemu správaniu za volantom

Skúsený mechanik varuje aj fanúšikov extrémnej jazdy. Niektorí majú radi napríklad takzvané „gumovanie“ (v angličtine burnout). Môže to vyzerať ako pôsobivá šou, ale v zásade je to zbytočnosť, ktorá je navyše škodlivá pre vaše auto. Podľa Kilmera je to dokonca jedna z najhorších vecí, ktoré môžete spraviť svojej automatickej prevodovke. Kým pri aute s manuálnom prevodovkou môže vzniknúť poškodenie, ktoré vyústi do výmeny spojky, v prípade automatu musíte vymeniť celú prevodovku, čo sú obrovské náklady.

Nezabúdajte na kvapalinu pre automatické prevodovky

ATF je skratka pre kvapalinu pre automatické prevodovky a pri modernejších autách sa zvykne spomínať, že ju pri bežnom jazdení nemusíte vymieňať. Skúsený mechanik tvrdí, že by ste na toto tvrdenie mali zabudnúť. Podľa Kilmera by sa mala vymieňať každých 100-130 tisíc kilometrov, ktoré s autom najazdíte. Moderné syntetické oleje síce podľa neho vydržia dlhšie a lepšie znášajú teplo, ale aj tak by ste ich mali meniť, lebo bez výmeny iba znižujete životnosť prevodovky.