Taraba: Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu sa odloží na rok 2025

„Celý ten princíp, ktorý sa má uviesť do pohybu, nikto z nás nespochybňuje,“ zdôraznil minister s tým, že Slovensko projekt zrealizuje. Aktuálne je však podľa neho pripravených len 49 percent územia Slovenska. Dosiaľ si príprava vyžiadala 120 miliónov eur a očakáva, že rovnakú sumu ešte bude treba investovať.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik vyzdvihol, že o posunutí termínu sú samosprávy informované už v novembri, teda skôr ako v minulosti. „Odklad je vecný, dohodnutý a my dnes vieme, že niekedy okolo polroka budúceho roka sa budeme musieť opäť postaviť pred novinárov a povedať, že od 1. januára to spúšťame aj s dôsledkami, ktoré to bude mať, povedzme na výšku poplatku za komunálny odpad,“ povedal. Samosprávy chcú mať pripravený aj scenár, ako sa aktuálne volebné obdobie posunúť v otázke eliminovania nových smetísk.

Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček ocenil praktickú a konštruktívnu debatu s aktuálnym vedením rezortu vedenú priamo ministrom. „Primátori a starostovia majú v tejto chvíli možnosť vybrať si, akým spôsobom budú zvyšovať poplatky za odpad. Niektorí to budú robiť len o mieru inflácie, ktorá je absolútne nevyhnutná, a potom o mieru nákladov, ktoré vzniknú od 1. januára 2025, to urobia na konci budúceho roka,“ načrtol. Druhou možnosťou je, že sa zvýšia poplatky o náklady už teraz.

Ako vysvetlil rezort, samosprávy budú môcť naďalej uložiť zmesový komunálny odpad na skládku odpadov, ale iba v tom prípade, ak je v danej obci zavedený a vykonávaný triedený zber zákonom ustanovených zložiek komunálneho odpadu, teda papiera, plastov, skla, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov. Meniť sa nateraz nemajú ani sadzby za uloženie odpadov na skládky odpadov.

Odklad môže podľa PS znamenať žalobu zo strany EÚ

Odklad povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku kritizuje opozičné Progresívne Slovensko (PS). „Začína sa opakovať naratív záujmových skupín, ktoré za najlepší možný spôsob, ako nakladať s odpadom, vyhlasujú jeho energetické zhodnotenie. Teda spálenie,“ podotkol poslanec parlamentu Michal Sabo (PS). V rozvoji obehovej ekonomiky na Slovensku podľa neho chýba akákoľvek stratégia a dlhodobá, udržateľná, záväzná vízia. Dodal, že definitívny odklad zavedenia európskej legislatívy môže znamenať žalobu zo strany EÚ.

Envirorezort zároveň avizuje legislatívnu zmenu, ktorá potenciálnym investorom uľahčí realizáciu zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním. Parameter biologickej stability GS21, teda test na stanovenie potenciálu tvorby bioplynu počas inkubačného procesu, by už nemal byť na budúci rok povinný, ale dobrovoľný. Tento parameter podľa ministerstva systém úpravy odpadov predražuje a využíva ho iba pár štátov Európskej únie.

Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku pôvodne od 1. januára 2021. Následne sa termín posúval. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.