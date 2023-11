Pavel po stretnutí s Ficom: Predvolebná rétorika už nemôže vstupovať do súčasnej spolupráce

Dobré vzťahy medzi ČR a SR sú prioritou a predvolebná rétorika už nemôže vstupovať do súčasnej spolupráce oboch krajín. Po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom to povedal český prezident Petr Pavel. V piatok to oznámil Pražský hrad, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Český prezident diskutoval s Ficom o súčasnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete a o ich vzájomných postojoch. „Dobré vzťahy medzi našimi krajinami sú absolútnou prioritou a predvolebná rétorika už nemôže vstupovať do súčasnej spolupráce,“ uviedol prezident. Cieľom krátkeho stretnutia na Pražskom hrade bolo nastaviť novú úroveň komunikácie a potvrdiť nadštandardnú kvalitu vzťahov medzi obomi krajinami. Pavel je podľa Kancelárie Pražského hradu (KPR) presvedčený, že Slovensko zostane významným spojencom Česka v EÚ aj v NATO a bude rozvíjať susedské ekonomické a politické väzby. Fico sa v piatok na svojej prvej zahraničnej návšteve v Prahe stretol s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom aj šéfkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou. Predpoludním ho s vojenskými poctami prijal premiér Petr Fiala. Po schôdzke na Pražskom hrade Fico navštívil českého exprezidenta Miloša Zemana a v pláne má ešte schôdzku s opozičným politikom a predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom.