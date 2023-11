Výskumníci OpenAI varovali pred objavom, ktorý môže ohroziť ľudskú spoločnosť

Niekoľko výskumníkov spoločnosti OpenAI listom varovalo správnu radu spoločnosti pred objavom, ktorý potenciálne môže ohroziť ľudskú spoločnosť. List správnej rade doručili ešte pred prepustením výkonného riaditeľa spoločnosti Sama Altmana, informuje agentúra Reuters s odvolaním na dva dobre informované anonymné zdroje.

Po Altmanovom prepustení viac než 700 zamestnancov pohrozilo odchodom do spoločnosti Microsoft, spoločnosť OpenAI preto v utorok od svojho rozhodnutia prepustiť ho upustila.

Anonymné zdroje označili list za jeden z mnohých dôvodov Altmanovho prepustenia, ďalším údajne mala byť komercionalizácia umelej inteligencie pred pochopením dôsledkov.

Niektorí zamestnanci považujú Q* (Q-Star) za prelom v hľadaní všeobecnej umelej inteligencie (AGI), pretože modelu sa podarilo vyriešiť niektoré matematické problémy. Ak by umelá inteligencia (AI) dokázala riešiť matematické problémy, naznačovalo by to vyšší stupeň uvažovania pripomínajúci ľudskú inteligenciu, pretože AGI sa dokáže učiť a generalizovať poznatky. Súčasná generatívna AI matematické problémy zatiaľ spoľahlivo riešiť nedokáže.

Anonymné zdroje uviedli, že výskumníci v liste varovali správnu radu pred potenciálnym nebezpečenstvom, hoci konkrétne riziká neuviedli. Táto neurčitá hrozba by však mohla byť narážkou na dlhodobú diskusiu medzi IT odborníkmi. Domnievajú sa, že umelá inteligencia by mohla dospieť k názoru, že zničenie ľudstva je v jej záujme.

Altman minulý týždeň počas summitu svetových lídrov v San Franciscu vyhlásil, že onedlho sa v oblasti umelej inteligencie podarí dosiahnuť výrazný pokrok.