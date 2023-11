Slovenský horolezecký spolok James vidí v novom návštevnom poriadku TANAP-u viacero negatív

Typickými príkladmi sú podľa neho určenie času nástupu na túru a vrátenia sa z nej, prípadne príchodu na táborisko, rozptylové miesta v okolí vysokohorských chát či úpravy skialpinistických areálov.

SHS považuje za pozitíva, že sa v novom návštevnom poriadku rozšírili areály pre zimnú turistiku a že skialpinizmus bude možné vykonávať na rovnakých miestach ako horolezectvo. „Horolezectvo nižších obtiažností, túto doteraz mimo značených chodníkov nepovolenú činnosť, bude možné vykonávať za predpokladu, že horolezec bude mať potvrdenie o absolvovaní zodpovedajúceho kurzu, školiaceho o pohybe v tomto teréne,“ ocenil James.

Naopak za negatívne považujú obmedzenie rozlohy vyhradených miest pre horolezectvo. Do textu ani mapových príloh sa podľa spolku nedostali napríklad rameno Kriváňa, východná stena Predného Soliska, časť Bielovodskej doliny, severné steny hlavného hrebeňa Vysokých Tatier a nie je povolený bouldering. Negatívne tiež vnímajú, že nie je povolené vykonávať horolezeckú ani skialpinistickú činnosť nikde na území TANAP-u počas jarnej uzávery a počas jesennej je možné vykonávať horolezeckú činnosť len v obmedzenom rozsahu. „Povinnosť registrovať sa vo webovej aplikácii na stránke Tatranského národného parku, respektíve dočasne HZS, nepovažujeme za vhodnú z viacerých logických dôvodov,“ dodáva spolok.

„Napriek tomu, že sme sa na rokovaniach so Správou TANAP-u dohodli, čo v ňom bude zakomponované a brali sme to ako dohodu a fakt, nestalo sa tak a dohodnuté znenia tam nenachádzame. Týka sa to najmä niektorých bodov, kde sú vymedzené miesta pre horolezectvo. Boli sme ubezpečení, že všetky miesta pre horolezectvo povolené doteraz tam aj ostanú, v znení ich však nenachádzame,“ skonštatoval James. So Správou TANAP-u i vedením rezortu životného prostredia chcú preto pokračovať v rokovaniach, aby boli ich argumenty zohľadnené.

Nový návštevný poriadok podľa Správy TANAP-u prináša jasné pravidlá pohybu návštevníkov v najstaršom slovenskom národnom parku. „Možno nebudú vyhovovať všetkým, ale faktom je, že odzrkadľujú kompromis medzi záujmami ochrany prírody a požiadavkami záujmových skupín, ktoré využívajú územie národného parku,“ uviedol námestník riaditeľa Správy TANAP-u Peter Spitzkopf. Nové pravidlá začnú platiť od polovice decembra.