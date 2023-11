Šutaj Eštok zdôraznil, že pri svojich krokoch zákon neporušil

Deklaruje, že akéhokoľvek policajta by postavil mimo službu, ak by bol podozrivý z úmyselného trestného činu. Rešpektuje právo opozičných poslancov navrhnúť odvolanie člena vlády.

Minister v diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR pripomenul, že návrh na jeho odvolanie iniciovalo Progresívne Slovensko desať dní po vymenovaní novej vlády, ktorá ešte ani nepredstavila programové vyhlásenie a nemala dôveru. Odôvodnenie návrhu nepovažuje za kvalitné. Podotkol tiež, že keď opozícia avizovala jeho odvolanie, ešte neboli známe rozhodnutia súdov, na ktorých stavia svoje argumenty.

Šutaj Eštok opozícii pripomenul, že líder hnutia Slovenska Igor Matovič ešte ako premiér odkazoval vtedajšej opozícii, aby „ticho šúchala nohami a čakala na Národnú kriminálnu agentúru“. Považuje to za vyhrážanie.

Minister podľa svojich slov nastúpil do funkcie s tým, že zákon bude platiť pre každého rovnako. Platiť podľa neho musí aj zákon o štátnej službe policajtov, ktorý hovorí, že policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý, že spáchal úmyselný trestný čin. Sľubuje, že bude rovnako postupovať voči každému policajtovi. „Je mi jedno, či sú to čurillovci, hamranovci alebo kaliňákovci,“ vyhlásil. Aktuálne je podľa neho postavených mimo službu celkovo 40 policajtov.

Minister tiež pripomenul, že dotknutí vyšetrovatelia spolu s ďalšími policajtami po voľbách požiadali o štatút chráneného oznamovateľa a špeciálna prokuratúra im ho mohla prideliť. „Ak toto nie je organizovaná skupina, tak potom neviem, ako organizovaná skupina vyzerá,“ povedal s tým, že nechce spochybňovať význam úradu na ochranu oznamovateľov, no vznikal s iným cieľom. Má chrániť zamestnancov, ktorí napríklad oznámia korupčné konanie nadriadeného a ten by sa im chcel za to pomstiť vyhodením z práce. „Ale policajti majú korupciu vyšetrovať, nie ju oznamovať,“ myslí si.

Šutaj Eštok trvá na tom, že na prijatie personálnych opatrení nebol potrebný predchádzajúci súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Vyplýva to podľa neho zo zákona, keďže nejde o klasický pracovno-právny vzťah, ale o služobný vzťah.

Ľubomír Galko (Slovensko, Za ľudí, KÚ) reagoval, že minister ho svojou obhajobou nepresvedčil. „Ani jeden z vašich predchodcov by takýto štýl ani formu nezvolil,“ skonštatoval.

Michal Truban (Progresívne Slovensko) označil prejav ministra za plný klamstiev a zastrašovania. Minister podľa neho robí všetko pre to, aby sa policajti zľakli a neoznamovali nekalé praktiky. Truban ho uistil, že existuje veľa čestných policajtov.

Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko) ministrovi pripomenula znenie zákona. Ten podľa nej hovorí, že policajta musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že spáchal trestný čin. Trestné stíhanie je podľa nej len jednou z podmienok, zároveň sa musí posudzovať, či ponechanie vo funkcii ohrozuje záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania. „Ak ste toto posúdenie nerobili, konali ste v rozpore s týmto ustanovením,“ odkázala Šutajovi Eštokovi.