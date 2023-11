Kéry: Členstvo v EÚ a NATO nespochybňujeme, ide nám len o národné záujmy

„Ani v predvolebnom súboji sme nikdy neskĺzli do toho, že by sme spochybňovali naše členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii - a to bude platiť aj naďalej. Čím sa odlišujeme, je, že v minulosti sa vo významných inštitúciách a organizáciách prijímali rozhodnutia, ktoré nie vždy boli v prospech našich národných záujmov. Toto chceme zmeniť,“ povedal Kéry s tým, že za neprijateľné považuje napríklad povinné kvóty na prerozdeľovanie migrantov v EÚ.

Kéry ďalej uviedol, že by privítal, keby „spolupráca v rámci Vyšehradskej skupiny (V4) nabrala novú dimenziu“. Vyjadril sa aj k politike Maďarska, s ktorým Slovensko podľa neho „spájajú niektoré témy z minulosti“, napríklad povinné kvóty či dvojaká kvalita potravín. Zároveň si však nemyslí, že „Slovensko má na to, aby ovplyvnilo politiku (maďarského premiéra) Viktora Orbána - tak isto ako Orbán nemá na to, aby ovplyvnil našu sebavedomú zahraničnú politiku“.

V relácii sa vyjadril aj k časti programového vyhlásenia vlády o vojne na Ukrajine. Útok Ruskej federácie na Ukrajinu považuje za „hrubé porušenie medzinárodného práva“, no zároveň si myslí, že NATO a Ukrajina zohrali negatívnu úlohu pred vznikom konfliktu. „Nechcem ospravedlňovať útok Ruskej federácie, ten je neprijateľný. Ale na druhej strane chcem vidieť aj za horizont a myslím si, že na vine je aj NATO,“ povedal Kéry.

Nevylúčil, že by Ukrajinu v budúcnosti navštívil, nehovoril však o žiadnom konkrétnom pláne.

Kéry vyjadril aj svoj postoj ku konfliktu Izraela a Palestínčanov, ktorého východisko vidí v dvojštátnom riešení. Chce iniciovať zasadnutie zahraničného výboru parlamentu, od ktorého očakáva prijatie rezolúcie ku konfliktu. Slovensko musí podľa neho odsúdiť útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na nevinných civilistov, no odvetné útoky Izraela v Pásme Gazy, počas ktorých zahynulo podľa miestnych orgánov už viac než 14.000 ľudí, nie sú „celkom adekvátne“.