Saková: Štát je pripravený podporiť investíciu Gotion InoBat Batteries

Memorandum o spolupráci bolo s GIB podpísané v stredu (22. 11.). Nová továreň by mala v Šuranoch zamestnať približne 1500 pracovníkov, výrobu má spustiť v roku 2026. „Rokovania s investorom pokračujú a verím, že v blízkom období bude o tejto investícii podpísaná aj konkrétna dohoda. Samozrejme, že štát je pripravený aj investične túto firmu podporiť, aby na slovenský trh vstúpila,“ skonštatovala Saková.

Investícia do novej továrne má podľa nej význam v európskom meradle. „Pretože výrobca bude vyrábať autobatérie nielen pre slovenský automobilový priemysel, ale pre celú Európu. Budeme robiť všetko pre to, aby sme tohto investora na Slovensko prilákali, aby sme mu poskytli dostatočnú podporu a nový závod na výrobu autobatérií bol v NSK postavený,“ zdôraznila Saková.

Podľa predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD) by postavenie nového závodu v Šuranoch znamenalo ďalší impulz pre rozvoj NSK i Slovenska. Ako zdôraznil, výroba v šurianskej fabrike by znamenala posun k novým technológiám a prechodu na elektromobilitu. „V tomto nesmieme zostať pozadu a je úlohou vlády SR, aby sme nezostali krajinou, ktorá iba dovyrába nejaké modely so spaľovacím motormi a potom sa tu výroba skončí. Našou snahou je, aby sme vytvárali prostredie, kde by automobilky investovali do moderných technológií, ktoré sa budú využívať na výrobu áut na Slovensku,“ skonštatoval Pellegrini.

V súvislosti s prechodom na nové technológie musí podľa jeho slov čeliť novým výzvam aj slovenské školstvo. „Ešte stále nedošlo k harmonizácii toho, čo majú naše školy pre potreby priemyslu v jednotlivých krajoch poskytovať. Aj napriek tomu, že nás predseda NSK Branislav Becík informoval, že zamestnávatelia v regióne jasne signalizujú, v akých odboroch by potrebovali vzdelávať pracovníkov, štát ešte stále nedokáže úplne vycítiť potreby regiónov,“ uviedol Pellegrini.

Podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) patrí Slovensko k najpriemyselnejším krajinám Európskej únie. Na trhu práce však stále chýbajú profesie, ktoré hospodárstvo potrebuje. „Chceme preto oveľa intenzívnejšie spolupracovať s vyššími územnými celkami v oblasti stredného školstva. Ale uvedomujeme si, že budúcnosť je vo vyššej pridanej hodnote. Dnes tu máme záujem významného investora práve v oblasti, kam sa Slovensko potrebuje posunúť, teda do vyššej pridanej hodnoty. Chceme preto zapojiť aj naše vysoké školstvo. Aby bolo európskym centrom v oblasti tejto investície. To je to, čo Slovensko potrebuje, rovnako ako stabilizovať pracovnú silu,“ dodal minister školstva.