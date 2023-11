Roman Mikulec: Minister vnútra je rizikom pre právny štát

„Ak si vláda do programového vyhlásenia vlády napísala, že bude dbať na to, aby vláda a inštitúcie dodržiavali zákony, tak potom veľmi neadekvátne vyznieva, keď dva nezávislé súdy rozhodnú, že minister porušil zákon,“ vyhlásil Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na tlačovej konferencii. Upozornil, že prvé kroky Šutaja Eštoka vo funkcii týkajúce sa personálnych rozkazov boli v rozpore so zákonom.

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič pripomenul, že v právnom štáte vládna moc dopraje slobodu vyšetrovateľom bez ohľadu na to, koho vyšetrujú. To sa však podľa neho v súčasnosti nedeje.

Schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery Šutajovi Eštokovi sa začína vo štvrtok popoludní. Opozícia tvrdí, že minister porušil zákon, napríklad tak, že nekomunikoval s úradom pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti pri rozhodnutí o postavení vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, mimo služby.