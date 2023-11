Muži brutálne napadli mladíka, vliekli ho priviazaného za autom

Na svedomí majú útok na 20-ročného muža, ktorý skončil s poraneniami v rukách lekárov. Informuje o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Útok sa stal v Hlohovci 11. novembra.

V nočných hodinách skupina prinútila mladíka nastúpiť do auta. Muži ho začali v aute biť za to, že kontaktoval deň predtým políciu a mal nahlásiť ich vlámanie do rodinného domu.

„S autom zašli do obce Dvorníky, časť Posádka, zabočili na poľnú cestu, kde ho skopli na zem, priviazali mu o nohu lano a ťahali autom niekoľko metrov. Keď sa mu podarilo z lana dostať, pribehli opäť k nemu a v bitke pokračovali ďalej. Potom mu prikázali, aby sa vyzliekol a z oblečenia mu zobrali mobil, preukaz a päťeurovú bankovku. V útoku prestali až potom, čo si mysleli, že osoba je už v bezvedomí,“ opísala hovorkyňa.

Dobitého mladíka hodili do kufra auta, kde ho ešte raz napadli a nakoniec ho vyhodili na autobusovej zastávke v obci Bojničky. Tam požiadal o pomoc v najbližšom dome staršiu ženu a krátko pred 6.00 h mu policajti z Hlohovca privolali záchranárov. S viacerými zraneniami po celom tele ho v nemocnici jednorazovo ošetrili.

Troch z pätice podozrivých zo spáchania skutku polícia zadržala krátko nato, neskôr i ďalšie dve osoby. Muži vo veku 18, 20, 21, 26 a 31 rokov boli už v minulosti súdne trestaní, prevažne za násilné trestné činy. „Z dôvodu, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti a aj vzhľadom na ich trestnú minulosť sú všetky osoby stíhané vo väzbe,“ doplnila Linkešová.

Okrem vodiča mali byť všetci v čase skutku pod vplyvom alkoholu a traja z nich boli za trestnú činnosť v podmienke. „Navyše, jeden z obvinených mal pritom v čase voľna vypomáhať v rámci občianskej iniciatívy pri riešení výtržností mladistvých v meste Hlohovec. V prípade dokázania viny im môže hroziť za tieto skutky trest odňatia slobody až na 12 rokov, “ uviedla hovorkyňa.