Rýchlo, jednoducho a lacno si doma dokážete vytvoriť vlastný odpudzovač dažďa na čelné sklo auta

V daždivom počasí môže voda stekajúca po čelnom skle vozidla obmedziť to, ako dobre vidíte na cestu pred sebou. Prvou pomôckou sú, samozrejme, stierače, ale výhľad cez sklo si viete ešte zlepšiť. Existujú na to rôzne prípravky, ktoré umožňujú rýchlejšie stekanie vody a nečistôt zo skla a vy vďaka tomu vidíte lepšie pre seba. Síce nie sú drahé, ale aj tak vás môžu stáť nejakých 5-10 eur. Môžete však ušetriť a pripraviť si odpudzovač vody aj doma – rýchlo, lacno a jednoducho.

Tip na takýto prípravok z bežných vecí dostupných v domácnosti zverejnil na svojom YouTube kanáli tím z britského predajcu Autodoc. Ten sa síce zaoberá predajom náhradných dielov, ale ponúka aj takéto užitočné tipy. Vo videu jeden z ich technikov ukázal divákom, ako si tento odpudzovač vyrobiť.

Ako pripraviť odpudzovač dažďa

Foto: YouTube/autodoc.co.uk

Všetko, čo potrebujete, je fľaša s rozprašovačom, aviváž a približne 250 ml vody. Do fľaše s vodou dajte približne za vrchnák aviváže a túto zmes dobre premiešajte. Koncentráciu môžete upraviť pridaním väčšieho alebo menšieho množstva vody či aviváže.

Výsledná zmes by mala byť zakalená, ale pritom stále tekutá, aby sa dala jednoducho nastriekať na čelné sklo. Zároveň by ale nemala byť príliš slabá. Následne už len zmes nastriekajte na sklo a dážď by po ňom mal ľahšie stekať. Vo videu to prezentovali na čelnom skle, kde takto ošetrili jednu polovicu a druhú nie.

Ak by sa vám po aplikovaní tohto domáceho odpudzovača okno náhodou viac zarosilo, pravdepodobne ste do nej nepridali dostatok vody. Z okna tak tento postrek zotrite a namiešajte si zmes znovu s väčším množstvom vody. Ako však aj vo videu upozorňujú, tento domáci prípravok nemá dlhodobú trvanlivosť. Po umytí auta alebo silnom daždi sa zmyje, takže by ste ho mali aplikovať opäť. Nie je to tak zázračné riešenie, ale stále jednoduché a lacnejšie ako tie profesionálne v obchodoch.