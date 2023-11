95 percent žien robí túto chybu pred vyšetrením u gynekológa

Gynekologička Danielle je na sociálnych sieťach známa vďaka zdieľaniu príspevkov približujúcich jej lekársku prax a skúsenosti s pacientkami. V jednom zo svojich videí reagovala na verejnú sťažnosť ženy, ktorá sa priznala, že pred návštevou gynekológa vždy použije toaletu, no nikdy sa jej nepodarí dostatočne očistiť.

„Chcete počuť tajomstvo,“ pýta sa Danielle vo videu. „Myslím, že okolo 95 percent žien sa pred vyšetrením u gynekológa – asi zo strachu – zastaví na záchode. Tak si predstavte, ako to tam dole potom vyzerá.“

Danielle ďalej vysvetľuje, že pre lekárky a lekárov nie je estetika pri vyšetrení taká podstatná ako pre samotné pacientky, ktoré chcú pôsobiť čistotným a uhladeným dojmom.

„Majte to na pamäti a možno si to skontrolujte predtým, ako vojdete do ordinácie,“ radí Danielle.

Príspevok komentovali viaceré ženy, ktoré radia ostatným nosiť so sebou vlhčené obrúsky určené na intímnu hygienu.