Slovenskí europoslanci podporili posilnenie práv spotrebiteľov na opravu tovarov

Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že nové právo na opravu má zaručiť opravu mobilu alebo práčky počas celej ich životnosti, upozornil však, že toto opatrenie ale nemusí byť ekologické ani ekonomicky výhodné. „Vyrábať všetky náhradné diely je príkaz, ktorý nereflektuje dopyt na trhu. Ak sa niektoré súčiastky vôbec nekazia, ale budú musieť byť vyrobené a na roky uskladnené, takáto povinnosť predraží výrobok. Na úkor spotrebiteľa,“ upozornil. Riešením je podľa neho kvalitné konkurenčné prostredie, ktoré nemotivuje výrobcov vyrábať a skladovať všetky náhradné diely a ktoré motivuje k znižovaniu byrokracie.

Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) pripomenula, že keď si spotrebitelia kúpia nejaký výrobok, chcú ho používať čo najdlhšie, nechcú veci vyhadzovať a kupovať si stále nové. „Preto je právo na opravu veľmi dôležité a spotrebitelia majú mať naň nárok. Rozširovanie práv na opravu napríklad aj o výrobky, ktoré sa skladajú aj z batérií, je podľa mňa veľmi dobrý návrh. Chceme opravovať a nie vyhadzovať, lebo tým ničíme prírodu,“ odkázala.

Miriam Lexmann (KDH) tvrdí, že posilnenie práva na opravu výrobkov bude výhodné nielen pre spotrebiteľov a ich financie, ale aj pre ochranu životného prostredia. „Vítam, že opravy budú možné u rôznych poskytovateľov a nebudú obmedzené iba na autorizované opravovne,“ dodala.

Michal Wiezik (PS) zdôraznil, že EP si vypočul „silný hlas verejnosti“, ktorá žiada právo na jednoduchšiu opravu kúpených výrobkov. „Je to súčasť balíka k dosiahnutiu obehového hospodárstva a udržateľných cieľov v rámci zelenej dohody. Výsledkom bude väčšia dostupnosť náhradných dielov a menšie plytvanie surovinami, samozrejme za predpokladu, že oprava výrobkov dáva význam aj z hľadiska ceny a dostupnosti takejto opravy,“ povedal.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Jablko) verí, že ochrana spotrebiteľa je jedným z najzrozumiteľnejších a priamych prínosov EÚ pre bežného občana. „Táto legislatíva má nielen zvýšiť ochranu spotrebiteľa, ale aj obmedziť tvorbu elektroodpadu. Zbytočne vyhodený odpad ročne dosiahne 35 ton. Výrobcovia budú musieť informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré sú povinní opraviť. Spotrebiteľ v tom nebude sám,“ uviedla.

Peter Pollák (Slovensko) skonštatoval, že zakúpenie nového výrobku je často výhodnejšie než jeho oprava. „Je to neekologické a neudržateľné. Preto je dôležité nastaviť pravidlá tak, aby oprava tovaru bola cenovo dostupnejšou a rýchlejšou, aby sa jednoducho oplatila,“ vysvetlil.

Martin Hojsík (PS) považuje za absurdné, že spotrebitelia nemajú garantované právo na opravu. „Podľa prieskumu až 77 percent z nás uprednostňuje opravu, pred výmenou zariadenia. No a žiaľ, mnoho výrobkov, ktoré si kupujeme sú nastavené na to, že aby sa nedali opraviť. Keď sa pokazia, sú ťažko opraviteľné a je lacnejšie si kúpiť nový kus, než opraviť starý. To je nelogické, neudržateľné a škodlivé pre planétu,“ odkázal.

Ivan Štefanec (KDH) upozornil, že ochrane spotrebiteľov sa venuje dlhodobo. „Vítam každú zmenu, ktorá spotrebiteľom prináša možnosť ľahšej opravy tovaru. V tomto prípade aj po uplynutí záruky. Ak má byť obehové hospodárstvo atraktívne, potrebujeme posilniť všetky jeho zložky, od dostupnosti náhradných dielov až po pozitívne namotivovaného spotrebiteľa zvoliť si možnosť opravy,“ povedal.