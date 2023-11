Policajti odhalili organizovanú skupinu, ktorá okrádala dôchodcov po celom Slovensku

Najmenej sedem prípadov podvodu na senioroch, pri ktorých ich pripravili o viac ako 66.000 eur a o šperky v hodnote 2000 eur, majú na svedomí 18- a 20-roční muži z Lučenca, ktorých odhalila trnavská polícia. Mali fungovať v rámci organizovanej skupiny, za konanie im hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov, informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Mužom sa od januára do augusta tohto roka sa podarilo postupne vylákať peniaze od seniorov v Trnave, Prešove, Martine, Bratislave a Pezinku.

„Šesťkrát použili legendu policajt. Išlo o to, že poškodeným zavolal falošný príslušník policajného zboru a žiadal od nich peniaze, ale aj zlato za to, že pomôžu ich blízkym pri riešení dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zraneniu manželov a malých detí. Osoby postupne vyplatili rôzne kaucie s tým, že podľa inštrukcií volajúceho peniaze vložili do obálok a odniesli ich na dohodnuté miesto, kde ich prevzala už čakajúca osoba, prípadne tieto mali podľa inštrukcií vložiť do smetnej nádoby,“ opísala.

V Martine nahovorili 84-ročnej žene, že všade sú podvodníci, aj v banke a v záujme ochrany jej peňazí má všetky vybrať. V telefóne ju navigoval muž, aby obálku s kabelkou vložila pri nákupnom stredisku do smetnej nádoby, z miesta sa vzdialila a keď došlo k odovzdaniu 9000 eur, mohla si kabelku opäť zobrať.

„V spolupráci okresnej a krajskej kriminálnej polície Trnava boli vykonané domové prehliadky u podozrivých osôb. V Lučenci, kde mali mladíci bývať, policajti našli a zaistili viaceré dôkazy, ktoré ich usvedčujú z podvodov, od oblečenia, telefónov, SIM kariet, počítača a USB kľúčov,“ dodala Linkešová. Polícia na všetkých nahlásených podvodoch naďalej intenzívne pracuje a preveruje všetky informácie, ktoré občania alebo ich blízke osoby nahlásili aj ako podnety na polícii.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, aby sa ľudia nedali oklamať, ak im ktokoľvek volá a oznámi aj informáciu, že je niekto zadržaný či zranený. Hovor aj v strede vety treba ukončiť a informácie si u blízkych najskôr preveriť.