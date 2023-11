Fica prijmú v Prahe v piatok, potvrdil Úrad vlády ČR

Pôjde o prvú oficiálnu zahraničnú cestu slovenského premiéra od nástupu do funkcie po septembrových voľbách. Slovenskí predstavitelia po uvedení do funkcie tradične zvyknú vycestovať na prvú zahraničnú oficiálnu návštevu do Česka.

Predmetom rokovaní Fica v Prahe by podľa Úradu vlády ČR malo byť „pokračovanie bilaterálnej spolupráce oboch krajín“.

Podľa zverejneného programu pol hodiny pred poludním privítajú Fica s vojenskými poctami v záhrade Úradu vlády ČR. Približne o 13.00 h je na programe spoločná tlačová konferencia premiérov.

Fico sa s Fialom od nástupu do funkcie už raz stretol, a to popri rokovaniach Európskej rady v Bruseli, kam šiel už na druhý deň po vymenovaní za premiéra.