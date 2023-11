Kmec: Nebudeme prekopávať odsúhlasené míľniky v Pláne obnovy a odolnosti SR

Zavádzaním snáh o prekopanie míľnikov v pláne obnovy, ktoré boli odsúhlasené Európskou komisiou (EK), by sa zdržalo financovanie a skomplikovali by sa implementačné a projektové zámery. Preto treba dodržať princíp kontinuity. Uviedol to v utorok podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD), v rámci konferencie Jesenná ITAPA.

„Pri nových vládach neustále zavádzame niečo nové a snažíme sa začať od bodu nula. Pri dlhodobých projektoch je to samovražda, nakoľko peniaze nie sme schopní efektívne vyčerpať. Musíme preto nájsť balans, lebo plán obnovy je nástrojom a nie cieľom,“ objasnil Kmec.

Uviedol, že momentálne prebieha fáza dokončovania hlavných reformných prvkov. V súčasnosti je podľa neho potrebné pozrieť sa na to, ako začať tieto financie efektívne míňať, čo sa týka aj krízového manažmentu.

„Snažím sa rozprávať so všetkými rezortmi, aby odprezentovali reálny stav projektov preto, že už prebehlo niekoľko výziev a musíme sa pozrieť, či sú naozaj realizovateľné. Na vláde sme sa dohodli, že budeme dávať pravidelný odpočet na týždňovej báze,“ dodal.

Veľkým problémom z pohľadu EK je podľa Kmeca duplicita financovania, ktorú na Slovensku sleduje koordinačný výbor. Ako uviedol, jedným z dôvodov odďaľovania niektorých výziev je čakanie na implementáciu výziev v rámci Programu Slovensko.

„Teraz musíme odpolitizovať tieto procesy a zamerať sa na vyčerpanie týchto ohromných prostriedkov. Z investičného pohľadu sú na stole len európske zdroje. Zdroje zo štátneho rozpočtu budú minimálne. Musíme tieto financie dostať do regiónov,“ doplnil Kmec.

V rámci digitalizácie podľa podpredsedu vlády SR Slovensko zaostáva v rozpätí desať a viac rokov. „Slovensko trpí v niektorých častiach nedostatočne zavedením vysokorýchlostného internetu. Je zbytočné sa baviť o digitalizovaných službách, pokiaľ ho doma nebudú mať všetci občania,“ priblížil.

Na konferencii taktiež uviedol, že spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) a ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD) sú na jednej vlnovej dĺžke, čo sa týka v pokračovaní inovačnej politiky a presadzovaní národnej stratégie.

„Ich úlohou je upratať v schémach rôznych agentúr rozdeľovania grantov, pretože tam sú desiatky agentúr s nízkou efektívnosťou prostriedkov,“ dodal Kmec s tým, že cieľom je vytvoriť dve agentúry, grantovú na rezorte školstva a investičnú na rezorte hospodárstva.