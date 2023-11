Toto tlačidlo by mali stláčať len skúsení vodiči. Môže vám ísť o život

Vo vašom aute sú viaceré systémy, ktoré sa starajú o bezpečnosť vašej jazdy za volantom. Niektoré z nich sú však menej známe a mnohí vodiči možno ani len netušia, že sa skrývajú za niektorými z mnohých tlačidiel v ich aute. Na jeden z týchto systémov teraz upozornil motoristický kanál Drivingskills na sociálnej sieti Tiktok.

Konkrétne hovorí o tlačidle, na ktorom je auto a za ním zvlnené čiary. Toto je tlačidlo na ovládanie elektronického protišmykového systému a všetky v súčasnosti vyrábané autá sú týmto systémom vybavené. Pritom v základnom nastavení je tento systém zapnutý a vypnete ho len stlačením tohto tlačidla, prípadne podržaním (v závislosti od modelu auta). Dokonca je v automobiloch povinný od roku 2011 a postupne niektoré značky pri vybraných modeloch dokonca ustúpili od možnosti tento systém vypnúť. V mnohých autách však táto možnosť stále je. Mali by ste ju ale využívať?

Ako funguje protišmykový systém

Foto: tiktok.com/@Drivingskills_

Najskôr sa ale pozrime na to, aká je vlastne úloha tohto systému. Dokáže zamedziť pretáčaniu kolies vďaka tomu, že obmedzuje výkon motora. Okrem toho dokáže zasahovať aj do nadmerného pridávania plynu, takže pribrzďuje automobil. Prispieva tak k aktívnej bezpečnosti a preukázateľne pomáha predchádzať dopravným nehodám. Rozhodne by ste ho tak nemali vypínať natrvalo.

Existujú však situácie, kedy si vypnutím tohto systému môžete aj pomôcť, no týka sa to hlavne skúsených vodičov. Keďže tento systém obmedzuje výkon motora, dokáže obmedziť aj rozjazd. Pri jeho vypnutí si tak viete uľahčiť napríklad rozjazd do kopca. Obmedzovanie výkonu motora tiež nemusí prospievať pri jazde na snehu, takže vypnutím tohto systému na snehu si môžete dopomôcť k plynulejšej jazde.

Naozaj by však tento protišmykový systém, mali vypínať iba skúsení vodiči, ktorí vedia vyhodnotiť situáciu, kedy sa im jeho vypnutie môže na ceste hodiť.