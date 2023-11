Shakira uzavrela dohodu s prokuratúrou vo veci daňových podvodov

Súhlasila so zaplatením pokuty vo výške 7,3 miliónov eur i s trojročným podmienečným trestom, informujú agentúry AFP a DPA.

Speváčka, vlastným menom Shakira Isabel Mebarak Ripollová, sa v pondelok osobne dostavila na súd v Barcelone, kde malo začať 12-dňové súdne konanie v jednom z prípadov, v ktorom je obvinená z daňových podvodov.

Po dlhodobom popieraní akéhokoľvek pochybenia sa Shakira napokon priznala k obvineniam, že nezaplatila 14,5 milióna eur na daniach z príjmoch v rokoch 2012 až 2014. Predtým tvrdila, že v tomto čase mala daňovú povinnosť na Bahamách, nie v Španielsku.

Prokuratúra pre speváčku v tejto kauze pôvodne žiadala osem rokov väzenia a pokutu vo výške takmer 24 miliónov eur. Priznaním viny sa Shakira vyhla nielen súdnemu procesu, ale aj možnému trestu odňatia slobody, vysvetľuje DPA.

Vo vyhlásení, ktoré poskytla britskej tlačovej agentúre Press Association, Shakira uviedla, že je pripravená „prekonať stres a emocionálnu záťaž“, ktoré jej tento prípad spôsobil.

„Hoci som bola odhodlaná obhájiť svoju nevinu v súdnom procese, o ktorom boli moji právnici presvedčení, že by vyniesol verdikt v môj prospech, rozhodla som sa túto záležitosť konečne vyriešiť. A to v najlepšom záujme svojich detí, ktoré nepotrebujú to, aby ich matka v tomto boji obetovala svoje osobné blaho,“ tvrdila speváčka.