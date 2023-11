Juhokórejský minister: KĽDR by do týždňa mohla vypustiť špionážny satelit

DNES - 6:31

Severná Kórea (KĽDR) by mohla vypustiť svoj špionážny satelit na obežnú dráhu už do týždňa, uviedol to v nedeľu juhokórejský minister obrany Shin Won-sik s odvolaním sa na spravodajské informácie.

„Južná Kórea a Spojené štáty monitorujú kroky Severnej Kórey. Severná Kórea sa pripravuje na vypustenie satelitu, ktoré sa má uskutočniť približne do týždňa,“ povedal minister pre televíziu KBS. Spresnil, že k štartu by mohlo dôjsť ešte pred koncom novembra, teda pred vypustením prvého juhokórejského prieskumného satelitu z kozmodrómu Vandenberg v Kalifornii, ktoré je naplánované na 30. novembra. Severná Kórea podľa neho už takmer vyriešila problémy s motorom na tuhé palivo s pomocou Ruska. KĽDR sa totiž už v máji a auguste dvakrát neúspešne pokúsila vyslať na obežnú dráhu prieskumný satelit. Úspešný štart by znamenal pokrok v raketovej technológií, ktorá sa dá využiť ako zbraň, dodáva agentúra YNA. Severokórejský raketový program, ako aj jadrové zbrane, boli zakázané rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ktorá na krajinu uvalila sankcie. Washington obvinil Pchjongjang z dodávok vojenského vybavenia Rusku, ktoré ho použilo vo vojne s Ukrajinou, a Moskvu z poskytovania technickej vojenskej podpory pre KĽDR. „Spojené štáty tiež pozorne monitorujú (situáciu), pretože prieskumné satelity majú potenciál výrazne zvýšiť sledovacie schopnosti Severnej Kórey a vyvážiť našu prevahu,“ uviedol Shin. Juhokórejskí spojenci a pozorovatelia pôvodne stanovili možný dátum vypustenia špionážneho satelitu na 18. novembra.