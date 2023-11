Biden: Pásmu Gazy a Západnému brehu by mala vládnuť palestínska samospráva

Juhokórejský minister: KĽDR by do týždňa mohla vypustiť špionážny satelit

DNES - 6:31 Zahraničné

Severná Kórea by mohla vypustiť svoj špionážny satelit na obežnú dráhu už do týždňa, uviedol to v nedeľu juhokórejský minister obrany Shin Won-sik s odvolaním sa na spravodajské informácie.