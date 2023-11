Bude sa meniť volebný systém? Vládu by mohlo podporiť KDH

Zmenu volebného systému a počtu obvodov na voľby do Národnej rady (NR) SR odmietajú opoziční poslanci z SaS aj z PS. KDH si, naopak, vie predstaviť zmenu, ktorú vo svojom programovom vyhlásení spomína aj nová vláda. Chce o tejto možnosti diskutovať. SaS a PS preto vyzvali hnutie, aby od toho upustilo. Za snahou vlády vidia ohrozenie demokracie.

„Základnou premisou, prečo nemôžeme súhlasiť so zmenou volebného systému, je, že ak majú zákony schvaľované parlamentom platiť pre celé Slovensko, ľudia si majú voliť kandidátov do parlamentu z celého Slovenska,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík. Hovorí aj o prepade hlasov a nerovnosti pri vyšších počtoch volebných obvodov. „Napríklad poslancovi z Medzilaboriec stačí na zvolenie po 3000 hlasov, zatiaľ čo poslancovi z Nitry nemusí stačiť ani 15.000,“ poznamenal s tým, že zvýšenie počtu obvodov neprinesie viac demokracie a kvalitnejšie zastúpenie v parlamente.

Vláda by sa podľa SaS mala sústrediť radšej na iné zmeny vo volebnom systéme. Diskusiu si vie predstaviť napríklad o dvojkolovej voľbe v prípade väčšinových volieb, teda pri predsedoch samosprávnych krajoch, či o spojení prezidentských volieb s eurovoľbami.

Predseda PS Michal Šimečka rovnako odmietol snahy o zmenu volebného systému. „Ak chce meniť volebný systém Robert Fico (Smer-SD), jeho cieľom je zabetónovať sa pri moci po vzore jeho priateľa Viktora Orbána. Toto by bolo znamenalo demontáž demokracie a právneho štátu na Slovensku,“ vyhlásil.

KDH je pripravené na diskusiu

Predseda KDH Milan Majerský v reakcii pripomenul, že hnutie má zmenu volebného systému dlhodobo vo svojom programe a je pripravené na diskusiu. „Sme jedna z mála krajín na svete, kde ešte prevláda jeden volebný obvod. V našom programe sa nachádza návrh na zmenu volebného systému na osem volebných obvodov s tým, že by každý obvod mal vlastnú kandidátnu listinu,“ priblížil. Je presvedčený, že dozrel čas na zaradenie Slovenska medzi moderné štáty aj jeho volebným systémom.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení avizovala záujem zriadiť expertnú skupinu, ktorá by vyhodnotila možnosti zmeny systému jedného volebného obvodu. Rešpektuje, že zmena počtu volebných obvodov na parlamentné voľby si vyžaduje aj zmenu Ústavy SR. O takejto zmene už pred voľbami hovoril aj Hlas-SD. Predseda strany a parlamentu Peter Pellegrini podčiarkol, že na to bude potrebný široký konsenzus. Zmenou by chcel docieliť vyššiu mieru a úroveň demokracie. Prial by si, aby mal každý okres svojho zástupcu v parlamente.