Majerský: November 1989 priniesol aj prvú výzvu na formovanie klubov KDH

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je bytostne spojené s novembrom roku 1989, keď na námestiach zaznela prvá výzva na formovanie klubov KDH. Strana potom definitívne vznikla 17. februára 1990. V TASR TV to povedal predseda KDH Milan Majerský.

Korene KDH sa podľa neho dajú nájsť ešte skôr, v kresťanskom disente, v udalostiach, ako bol Sviečkový pochod v roku 1988, alebo výzva tzv. bratislavskej päťky z augusta 1989. „Kresťanskí disidenti neboli iba hnacím motorom podzemnej cirkvi, ale podporovali aj všeobecné myšlienky demokracie, slobodného myslenia a slobody ako takej,“ pripomenul Majerský.

Sám podľa vlastných slov vstúpil už v roku 1990 do hnutia kresťanskodemokratickej mládeže. „Sme najstaršou politickou stranou, ktorá si so sebou nesie to dobré aj zlé, pekné chvíle, aj tie ťažšie. Zažili sme úspešné vlády, aj boj s mečiarizmom, ale prvotná myšlienka prenesenia kresťanských hodnôt do politiky nás neopustila nikdy,“ uviedol.

Napriek tomu KDH na dve volebné obdobia vypadlo z parlamentu a vrátiť sa mu podarilo až v septembrových parlamentných voľbách roku 2023. Podľa Majerskému sa kresťanským demokratom stalo osudným sebauspokojenie a predstava, že parlamentné lavice majú prakticky isté. A, naopak, späť ich vrátila poctivá kampaň v regiónoch. „Chceme byť v Národnej rade SR tou pokojnou silou, nechceme byť tými, čo najhlasnejšie kričia, ale chceme argumentovať racionálne,“ vyhlásil s tým, že podporia aj vládne iniciatívy, ktoré budú v súlade s volebným programom KDH.

Majerský pripomenul, že od momentu, keď Vladimír Mečiar zrušil na Slovensku systém viacerých volebných obvodov, má KDH neustále vo svojom volebnom programe návrat k tomuto modelu. „Politická strana by mala dbať na to, že sa bude rozvíjať každá jedna časť Slovenska, nie iba centrum. Všetky krajiny Európskej únie majú viac volebných obvodov, Slovensko je jediná, ktoré má iba jeden,“ upozornil.

Rovnako považuje za pozitívum prísľub vlády presunúť časť eurofondov na regióny. „Ale v takom prípade by vláda mala na regióny preniesť aj kompetencie. V Poľsku sa na vojvodstvách vyhlasujú aj výzvy, u nás ich vyhlasuje ministerstvo,“ doplnil.

Programové vyhlásenie vlády ako také však považuje za nekonkrétne a málo ambiciózne. „Je to vláda, ktorá už niekoľkokrát vládla, nejdú sa to učiť a preto som čakal viac,“ vyhlásil Majerský. Dodal, že dve z troch vládnych strán mali len minimálny volebný program a programové vyhlásenie je preto postavené najmä na volebnom programe Hlasu-SD.

Majerský určite nebude figurovať na kandidátnej listine hnutia do eurovolieb, ktorú bude KDH schvaľovať v novom roku. V prípade volieb prezidenta sú podľa neho zatiaľ otvorené obe možnosti, postavenie vlastného kandidáta KDH, aj podpora niekomu z externého prostredia. „Minulý týždeň sme mali predsedníctvo, kde sme túto otázku otvorili, bavili sme sa o dvoch menách, Miriam Lexmann a Viliam Karas. Títo ľudia by vedeli hodnoverne zastupovať konzervatívneho voliča. Ale v konečnom dôsledku to uzavrieme buď do konca roka, alebo začiatkom budúceho roka,“ zhrnul.