Kuffa chce vyhlásiť Krista za kráľa Slovenska. Na jeho vyhlásenie reagovali aj biskupi

Štátny tajomník ministerstva kultúry Štefan Kuffa dal za svoj rezort prísľub, že bude iniciovať intronizáciu Ježiša Krista, ktorý by mal byť kráľom Slovenska. Informuje o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého k tomu došlo počas omše na Trnavskej novéne.

„Za ministerstvo kultúry dávame prísľub, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby sa čo najskôr dosiahlo to, aby Kristus Kráľ bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska,“ uviedol Kuffa na omši. Podľa neho by sa na slávnostnom akte mala zúčastniť celá vláda.

„Ja som z toho zhrozený. Ja si to naozaj neželám. Nech dajú svätý pokoj kostolom všetci títo priekupníci s vierou,“ reagoval na Kuffov prísľub Alojz Hlina, ktorý v opozícii zastupuje stranu SaS. „Som aj prekvapený, že dostal priestor v kostole sa vyjadrovať k politickým veciam, to tam absolútne nepatrí,“ dodal predseda KDH František Majerský.

„Je to osobný postoj veriaceho človeka, nie postoj vlády,“ reagoval predseda parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

KBS sa od prísľubu dištancuje

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) považuje vyjadrenie Štefana Kuffu za nešťastné. V oficiálnom vyhlásení uviedla, že ide o zneužívanie viery na politické účely. „Slovensko bolo viackrát zasvätené Bohu a Panne Márii a biskupi v tejto chvíli nevidia dôvod na ďalšie zasvätenie,“ uviedla KBS.

Podľa ministerstva kultúry ide o súkromnú aktivitu štátneho tajomníka, ktorá nijako nesúvisí s jeho agendou na ministerstve kultúry.