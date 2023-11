Rutteho schôdzka so Stoltenbergom oživila dohady, že má záujem o post šéfa NATO

Toto stretnutie podľa štvrtkových správ holandského spravodajského portálu DutchNews.nl oživilo dohody, že Rutte by mohol na budúci rok nahradiť Stoltenberga vo funkcii šéfa Severoatlantickej aliancie, informuje spravodajca TASR.

Oficiálnym dôvodom pracovného stretnutia Rutteho so Stoltenbergom, ktoré prebehlo v stredu večer, boli diskusie o globálnej geopolitickej situácii. No podľa kuloárnych informácií, na ktoré sa odvoláva DutchNews.nl, sa diskutovalo aj o možnej kandidatúre tohto štvornásobného holandského premiéra na najvyšší post v Aliancii. Najmä potom ako Rutte pred dvoma týždňami naznačil, že by nebol proti prevzatiu tejto funkcie.

Rutte z premiérskeho postu odstúpi po novembrových predčasných parlamentných voľbách v Holandsku. Úradovať však bude, až pokým nezloží prísahu nová vláda, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. Rutte je jedným z najdlhšie slúžiacich premiérov v Európe a na čele holandskej vlády je už 13 rokov.

Stoltenberg tento rok v lete súhlasil s opätovným predĺžením svojho mandátu na čele Aliancie, o ďalší rok, no jasne naznačil, že v októbri 2024 vo funkcii končí.

Podľa DutchNews.nl Rutteho šance na najvyšší post v NATO môže oslabiť estónska premiérka Kaja Kallasová, o ktorej sa tiež hovorí ako o možnej Stoltenbergerovej nástupkyni. Jej šance súvisia aj s tým, že v NATO sa už dlhšie hovorí o tom, že by do tejto funkcie mohla prvýkrát nastúpiť žena. Okrem toho Estónsko, na rozdiel od Holandska, spĺňa odporúčanie NATO vyčleniť najmenej dve percentá HDP na obranu.

Rutte začiatkom novembra v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Den Haag FM pripustil, že rola generálneho tajomníka NATO by mu umožnila byť prospešným aj potom, keď už nebude holandským premiérom. Zároveň tvrdil, že by bolo dobré, keby túto pozíciu získala žena a že by za tento post on sám „aktívne neloboval“, ale ak takúto šancu dostane neodmietne ju.

​