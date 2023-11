Čaputová: Nežná revolúcia položila základy demokracie

Ľuďom pred 34 rokmi stačila jednota, odvaha a "havlovská pravda a láska" na to, aby zvíťazila demokracia. Toto by malo zároveň stačiť aj na jej obranu, povedala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok po tom, ako položila kvety a zapálila sviečku pri pamätníku Nežnej revolúcie na ulici Národní (bývalá Národní třída) v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

Čaputová zdôraznila, že 17. november patrí k najväčším sviatkom novodobej histórie Slovenska a Česka. „Pred 34 rokmi tu na Národní tříde stáli ľudia proti totalite, ktorá bola typická propagandou, lžou a násilím. A oni tu stáli zjednotení, nabrali odvahu, odmietali násilie, boli vyzbrojení havlovskou pravdou a láskou. A keď im toto stačilo na víťazstvo demokracie, verím, že nám tieto kvality a hodnoty budú stačiť na obranu demokracie. Treba iba naše odhodlanie,“ povedala.

Zmienila sa tiež, že ako prezidentka prišla položiť kvety k pamätníku Nežnej revolúcie v Prahe naposledy. „Môjmu nástupcovi alebo nástupkyni želám, aby odkaz 17. novembra bol preňho nielen historickou spomienkou, ale žitými hodnotami,“ uviedla s tým, že dnešná generácia je to dlžná tým, ktorí sa o to pričinili, a je to tiež záväzok voči budúcim generáciám.

Nežná revolúcia podľa Čaputovej priniesla mnoho demokratických práv a slobôd vrátane slobody médií. „Slobodné médiá patria k demokracii. Je jasné, že médiá kritizujú politikov – a nám to môže byť nepohodlné, ale to je neporovnateľné s významom slobodných médií pre demokraciu,“ upozornila s tým, že akékoľvek ich obmedzovanie môže byť začiatkom umierania demokracie.

Slovenská prezidentka začala svoju návštevu v ČR na Pražskom hrade, kde ju aj s jej partnerom Jurajom Rizmanom predpoludním privítal český prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva. Po súkromnej schôdzke prezidentov nasledoval spoločný pracovný obed. Čaputová sa tiež stretla so slovenskou komunitou žijúcou v Česku a večer ju čaká diskusia so študentmi Univerzity Karlovej o výzvach demokracie.