Na bratislavskom letisku odhalila muža a ženu s falošnými odkladmi

Polícia kontrolovala tento týždeň pasažierov, ktorí prileteli pravidelnou leteckou linkou z Atén. Muž spolu so ženou a dvoma deťmi predložil štyri biometrické cestovné pasy Bulharskej republiky. Policajti pri kontrole zistili, že doklady vykazujú znaky pozmeňovania.

Žena tiež podľa polície mala pri sebe ďalšie doklady, a to štyri identifikačné karty Rumunska. Aj tie vykazovali znaky falšovania. „Prizvaný bol tlmočník do arabského jazyka, s pomocou ktorého policajti zistili, že nejde o rodinu, ako to tvrdil muž pri predložení dokladov. Žena a deti povedali, že muž ich mal pred pristátím inštruovať, aby o sebe tvrdili, že sú rodina,“ priblížila Bárdyová.

Ženu zo Sýrie obvinili z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil muža z trestného činu prevádzačstva. „V prípade maloletých osôb policajti vyrozumeli príslušných pracovníkov úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa o ne postarali,“ povedala Bárdyová.