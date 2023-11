Toto je najlepšie miesto v lietadle, ak sa bojíte lietať

Strach z lietania môže mnohých ľudí pripraviť o zážitky na celý život, pretože je pre nich ťažké bojovať so svojou fóbiou a cestovať na väčšie vzdialenosti v lietadle. Pobyt v lietadle môže byť sprevádzaný nepríjemnosťami, od neželaného chvenia pri turbulenciách cez stiesnené priestory po úzkosť zo straty kontroly.

Jeden skúsený cestovateľ na TikToku prezradil, ako zmierniť strach z lietania výberom najlepšieho miesta na sedenie. Aran vo videu uviedol, že existujú časti lietadla, ktoré sú v prípade nehody alebo núdzovej situácie stabilnejšie a bezpečnejšie.

"Musíte si vybrať sedadlo nad krídlom smerom k zadnej časti lietadla, pretože štatisticky majú tieto miesta vysokú mieru prežitia v nepravdepodobnom prípade havárie," vysvetlil Aran s tým, že na týchto miestach tiež menej pociťujete turbulencie, pretože krídla pomáhajú udržiavať lietadlo v rovnováhe v porovnaní so zadnou a prednou časťou lietadla, kde sú turbulencie oveľa citeľnejšie.

Existuje tiež niekoľko bezpečnostných pravidiel, ktoré by mal poznať každý cestujúci v lietadle. Pilot pre DailyMail.com uviedol, že cestujúci by mali uprednostniť bezpečie pred eleganciou a mali by si obuť niečo pohodlné, v čom sa dokážu rýchlo pohybovať v prípade núdzovej situácie. „Podlahy v lietadlách nie sú vždy najčistejšie, preto je vždy lepšie mať aj celú obuv,“ dodal pilot. Cestujúci by mali mať počas turbulencií vždy zapnutý bezpečnostný pás a ku každému alkoholickému nápoju si dať pohár vody, aby neboli dehydrovaní.

Pilot tiež varoval, že ľudia by mali byť čo najďalej od častí lietadla, kde sa pripravuje jedlo. Sú totiž plné predmetov, ktoré, ak nie sú dobre zaistené, môžu byť nebezpečné. "Ďalším rizikom je prevarená voda na horúce nápoje a horúce jedlá. V silnejších prípadoch turbulencií som videl aj rozbitie fliaš od vína. Môže to byť poriadne špinavé,“ dodal pilot.