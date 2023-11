SaS považuje rozdelenie RTVS za neprijateľný krok, hovorí o skoku do minulosti

Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling pripomenul, že rozdelenie by prinieslo mrhanie peňazí. Znamenalo by to podľa neho tiež ovládnutie verejnoprávnosti politickou mocou.

Vláda podľa Gröhlinga nepriniesla žiaden argument, prečo by rozdelenie RTVS malo byť prospešné. „Spojenie týchto inštitúcií znamenalo synergiu a úspory. Ročne sa šetrilo 30 miliónov eur,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii. Poukázal tiež na európsky trend o spájaní takýchto inštitúcií.

SaS zároveň tvrdí, že rozdelenie RTVS by bolo štrukturálnou zmenou, čo znamená možnosť „vyhodiť“ všetkých terajších vedúcich predstaviteľov. „Štrukturálna zmena umožňuje meniť vedenie RTVS,“ povedal René Parák z SaS.

Podľa Paráka by proces rozdelenia trval štyri až päť rokov, čo by znemožnilo robiť ďalšie projekty na rozvoj inštitúcie. Išlo by podľa neho o premárnený čas, museli by sa tiež vyčleniť peniaze len na rozdeľovanie, ako aj na duplicitných zamestnancov. Pripomenul, že náročné by bolo aj rozdeľovanie regionálnych štúdií RTVS a poukázal na chýbajúce priestorové kapacity.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení uviedla, že presadí právny a ekonomický rámec rozdelenia RTVS na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie - Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne zváži iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS.

Gröhling zároveň kritizoval, že premiér Robert Fico (Smer-SD) označil vybrané médiá za nepriateľské. Pripomenul tiež, že predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) si musí vedieť poradiť s jedným poslancom, ktorý sa nevie správať a nemá obmedzovať prístup na informovanie verejnosti. Reagoval tak na rozhodnutie Pellegriniho obmedziť médiám nahrávanie a živé vstupy v budove parlamentu. K zmene došlo po stredajšom (15. 11.) incidente, keď poslanec Igor Matovič (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) vulgárnym slovným útokom narušil prípravu do živého vstupu poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD).

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že ak by došlo k obmedzeniu prístupu médiám, znamená to porušenie práva na prístup k informáciám. Ak by došlo na Úrade vlády SR či v NR SR k takýmto predpisom a ich realizácii, je podľa nej na zváženie podanie ústavnej sťažnosti.