Polícia upozorňuje: Tieto vodičáky musíte vymeniť do konca roka

Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje, že do 31. decembra 2023 je potrebné vymeniť len tzv. ružové vodičáky, teda vodičské preukazy, vydané do konca apríla 2004. Informuje o tom v súvislosti so skúsenosťami z oddelení dokladov, na ktorých o výmenu žiadajú aj držitelia vodičských preukazov, vydaných v neskoršom období.

„Zaznamenali sme, že k výmene pristupujú aj držitelia vodičských preukazov vydaných od 1. mája 2004 do 18. januára 2013, ktoré sú platné až do konca roku 2032. Nie je teda potrebné ich meniť,“ zdôraznil rezort.

Potvrdil, že pracovníci oddelení dokladov vybavujú v súčasnosti enormné množstvo žiadostí o výmenu vodičského preukazu. V tomto roku počet žiadostí zaznamenal v priemere dvojnásobný nárast, v posledných mesiacoch však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol až trojnásobne. „Napríklad minulý týždeň zaznamenali na oddeleniach dokladov rekordných 19.233 žiadostí,“ uviedlo ministerstvo.

Upozornilo v tejto súvislosti, že žiadosti o výmeny dokladov, ktoré do konca decembra nie je potrebné meniť, ešte viac zvyšujú nápor na oddeleniach a predlžujú čakacie doby.